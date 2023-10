Dietrofront Napoli: non parte più

Il dietrofront incastra il Napoli targato Rudi Garcia sul fronte calciomercato: l’obiettivo degli azzurri non parte più, la decisione è presa

Si è concluso con un ko abbastanza pesante il cammino del Napoli fino alla seconda sosta per le nazionali. Gli azzurri si sono resi protagonisti in negativo di una prestazione certamente rivedibile al ‘Maradona’, segno di come la squadra partenopea non abbia superato del tutto i propri problemi all’interno del rettangolo verde di gioco.

Quello subito per mano della Fiorentina targata Vincenzo Italiano è un altro ko netto che si aggiunge alla rumorosa sconfitta contro la Lazio, avvenuta sempre fra le mura casalinghe. E inevitabilmente si sono riaccese le critiche nei confronti di mister Garcia, che non rappresenta un profilo particolarmente apprezzato dalla tifoseria del Napoli.

C’è la piena consapevolezza che l’ex Al-Nassr non fosse una delle prime scelte nel famoso elenco stilato dal patron Aurelio De Laurentiis. Tant’è che numerosi supporter del club campano ritengono che Garcia non sia l’uomo giusto per dar vita ad un ciclo vincente.

Sicuramente la nuova disfatta impone delle riflessioni ancor più approfondite in tal senso, anche se per nessuno sarebbe stato semplice raccogliere la pesantissima eredità lasciata vacante da Luciano Spalletti. La piazza di Napoli, però, è parecchio esigente, di conseguenza il tecnico transalpino dovrà trovare una soluzione in fretta. La pausa può aiutare a pensare con più tranquillità, ma alla fine l’unica cura è vincere.

Il Napoli, infatti, sarà chiamato a tornare immediatamente a conquistare bottino pieno in campionato, a partire dalla prossima sfida sul campo del Verona in programma sabato 21 ottobre. In tutto ciò le reti a firma Victor Osimhen danno un po’ di conforto. Il bomber nigeriano continua a segnare e trascinare la squadra azzurra, nonostante la spinosa vicenda in cui era coinvolto direttamente.

Calciomercato Napoli, il Tottenham non lo vende più: ecco cosa sta succedendo

Gli animi sembrano essersi placati, però il rinnovo appare comunque più lontano che mai. Inoltre, dalla Spagna giungono voci tutt’altro che confortanti in chiave calciomercato. Di cosa si tratta? Entrando più nel dettaglio, il club di De Laurentiis resta sempre molto interessato a Giovani Lo Celso per rinforzare la mediana di Garcia.

Il centrocampista argentino è un obiettivo sensibile del Napoli, ma la situazione si è complicata in maniera notevole. Stando a quanto riferisce il quotidiano ‘Sport’, in poche settimane ha preso forma un cambiamento radicale nelle fila del Tottenham. Mister Ange Postecoglou sta concedendo minuti e responsabilità all’ex Villarreal, il quale adesso finalmente si sente importante nel progetto degli ‘Spurs’.

Non a caso, la società londinese avrebbe deciso di non prendere più in considerazione l’ipotesi addio. Anzi, il Tottenham potrebbe perfino avviare la trattativa per il rinnovo del contratto di Lo Celso, in scadenza il 30 giugno del 2025. Il classe ’96 non piace solo al Napoli, bensì pure al Barcellona. Ma allo stato attuale delle cose la cessione sarebbe possibile soltanto di fronte ad un’offerta elevata. Strada in salita.

