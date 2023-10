Attacco in diretta: Inter, Inzaghi ha un altro problema

Morale in casa Inter non ottimale dopo il pareggio contro il Bologna: critiche per i nerazzurri e problemi per Inzaghi

Sembrava una gara che l’Inter aveva messo immediatamente sui binari più favorevoli possibile, instradata dopo meno di un quarto d’ora dall’uno-due di Acerbi e Lautaro Martinez. Un doppio colpo che avrebbe potuto mandare al tappeto quasi chiunque, ma non il Bologna di Thiago Motta, che invece ha reagito e ha realizzato una rimonta clamorosa, fissando il punteggio sul 2-2 per un pari che fa perdere ai nerazzurri la vetta della classifica a vantaggio del Milan, che resta tutto solo là davanti.

Un sabato pomeriggio, quello di San Siro, in cui abbiamo avuto conferme del livello dei rossoblù, che bloccano un’altra big dopo Juventus e Napoli, ma anche del fatto che l’Inter può essere soggetta a pericolosi cali di tensione nonostante la sua forza. Era accaduto già non molti giorni fa contro il Sassuolo, con i neroverdi che avevano portato via in rimonta l’intera posta in palio.

Aspetti su cui certamente dovrà riflettere Simone Inzaghi, che, subito il pareggio, ha provato a riprendersi la partita con i cambi, ma non è riuscito a invertire l’inerzia. Assalto finale infruttuoso, il risultato non è più cambiato. Ci si attende un pronto riscatto, anche perché tra fine ottobre e inizio novembre ci saranno diverse gare delicate in cui si dovrà dare il massimo: Torino, due volte il Salisburgo in Champions, Roma e Atalanta i prossimi avversari, non facili. Intanto, c’è da gestire una problematica particolare.

Inter-Bologna, Sommer finisce nel mirino dopo il gol di Zirkzee: “Come l’ultimo Handanovic”

Sotto attacco finisce Yann Sommer, il nuovo portiere interista, che aveva esordito con buone prestazioni ma che già col Sassuolo aveva concesso malamente un gol a Bajrami. Dibattito aperto, poi, sul gol incassato da Zirkzee.

Grande giocata dell’attaccante olandese, che ha beffato e preso in controtempo tutta la difesa. Ma secondo Fabio Ravezzani di ‘Telelombardia’, si poteva fare di più. Ecco il suo commento in un post su Twitter: “Sommer prende un gol come l’ultimo Handanovic. Forse non ci sarebbe arrivato, ma non tenta neppure la parata. L’Inter ha preso un portiere discreto, ma non fortissimo e d’altronde col budget a disposizione non poteva permettersi di più”. Una critica piuttosto circostanziata al mercato ma anche al giocatore, che Ravezzani ritiene dunque potrebbe non essere l’ideale per puntare a grandi traguardi.