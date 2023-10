A gennaio arriva Dani Olmo: 50 miloni per portarlo in Serie A

Dani Olmo in Serie A: la grande suggestione potrebbe diventare realtà nel giro di pochi mesi, quando la finestra di calciomercato invernale sarà inaugurata

L’ultima pausa campionato per dare spazio alle Nazionali ha lasciato degli strascichi, come sfortunatamente spesso accade ai calciatori, a causa dei tanti impegni che si sovrappongono. Per la Spagna ne ha fatto le spese Dani Olmo del Lipsia, il quale è uscito dal campo per infortunio in occasione della gara fra la sua Nazionale e la Georgia, valida per le qualificazioni agli Europei a venire. Ciò accadeva a inizio settembre e il rientro in campo del giocatore è previsto a fine ottobre, saltando così una corposa prima parte di stagione in Bundesliga.

Eppure la sua annata era cominciata coi fuochi d’artificio. Una tripletta che è valsa al Lipsia la vittoria della Supercoppa di Germania ai danni della corazzata del Bayern Monaco. L’assenza dell’attaccante è stata sicuramente un trauma all’inizio, ma poi i Roten Bullen sono riusciti comunque a cavarsela e anzi al momento sono sesti in classifica con 14 punti a sole 5 distanze dal Bayer Leverkusen, che conta su 19 punti.

Il cammino in Champions League anche sta dando dei riscontri rassicuranti. Al debutto il Lipsia ha battuto in trasferta per 3-1 gli svizzeri dello Young Boys e, nonostante il risultato di 3-1 in favore del Manchester City, non ha di certo sfigurato contro i campioni d’Europa in carica. Ciò cambia le prospettive circa Dani Olmo.

Lipsia, Dani Olmo in Serie A a gennaio? L’indiscrezione dalla Spagna

Secondo le informazioni che riferisce ‘todofichajes.net’, nonostante l’infortunio, Dani Olmo continua a macinare telefonate di club interessati alle sue prestazioni. Dopo circa tre stagioni al Lipsia, per il ragazzo di Terrassa potrebbe essere giunto il momento per mettersi alla prova in un altro contesto, nonostante il rinnovo contrattuale fino al 2027, risalente a pochi mesi fa. Per il momento il Lipsia ne aspetta il ritorno in campo e non ha alcuna intenzione di cederlo anzitempo e/o per meno di 50 milioni di euro.

La Juventus cercherà di suscitare qualche ripensamento nei tedeschi con un’offerta che potrebbe giungere già a gennaio, sebbene l’affare possa realizzarsi più concretamente a giugno 2024. Il fantasista spagnolo è un vecchio pallino di Pep Guardiola, il quale potrebbe convincere il Manchester City a farci un pensiero e in tal caso sarebbe quasi impossibile rinunciare alla proposta del tecnico. Perciò la Juventus, che numericamente necessita di un nome in più in mediana, potrebbe cercare di bruciare i tempi e impedire alla concorrenza di avvantaggiarsi con un’allettante proposta.