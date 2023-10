“Non l’avevo mai visto cosi”: Verstappen, l’annuncio lascia sbalorditi

L’annuncio su Max Verstappen lascia davvero sbalorditi: non lo nasconde, l’olandese non era mai stato visto così

Il tris iridato è stato forse il più semplice per Max Verstappen. In Qatar l’olandese volante della Red Bull ha raccolto i frutti di quanto seminato durante una stagione dominata dall’inizio alla fine. È bastato il secondo posto nella sprint race (ma il titolo era arrivato già prima del traguardo con il ritiro del compagno di scuderia Perez) per festeggiare l’aritmetica conquista del terzo titolo di campione del mondo.

Verstappen ha poi voluto mettere l’ennesimo sigillo sulla sua splendida annata, andando a vincere il Gp della domenica, lasciando soltanto le briciole agli avversari, compreso quell’Oscar Piastri che il giorno prima aveva ‘osato’ salire sul gradino più alto del podio. Proprio gli attimi primi della cerimonia di premiazione hanno destato particolare clamore in Qatar.

Le immagini che sono arrivate dal retro podio hanno messo in evidenza la grande fatica fisica fatta dai piloti durante i 57 giri di Lusail. Una fatica dovuta alle elevate temperature e all’umidità molto alta, un doppio fattore che ha reso la gara qatariota un vero e proprio inferno per i piloti. In molti hanno accusato dei piccoli malori, durante e dopo la gara, e Verstappen non ha fatto eccezione.

L’olandese è apparso molto provato dopo aver tagliato il traguardo, tanto che prima di salire sul podio è stato costretto a sedersi per recuperare energie. Una scena, con Piastri sdraiato a terra per lo stesso motivo, che non si era mai vista prima in Formula 1, come raccontato anche da Helmut Marko, consigliere della Red Bull.

Verstappen sfinito dopo il GP: l’ammissione di Marko

L’ex pilota austriaco ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sports’ dopo la vittoria di Verstappen in Qatar e si è soffermato proprio sulle condizioni del numero 1 della Red Bull. Le sue parole sbalordiscono e dimostrano ancora una volta quanto abbiano faticato i piloti.

“Era evidente che doveva sedersi: non ho mai visto Verstappen così sudato – le sue parole nel post gara – . È dovuto all’umidità ma anche ai tanti cambi gomme: i piloti hanno dovuto affrontare una serie di gare sprint e tutto era al limite”. Limite che, evidentemente, per qualcuno è stato superato. Sargeant, ad esempio, si è ritirato prima di finire la gara perché non stava bene, Ocon ha confessato di aver vomitato in macchina, Alonso di aver riportato alcune ustioni per l’elevata temperatura all’interno dell’abitacolo.

Una domenica infernale per i piloti di Formula 1 che magari fungerà da invito per gli organizzatori a rivedere alcune cose (il periodo dell’anno dove correre in Qatar per esempio) per le prossime stagioni.