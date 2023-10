Dimarco, rinnovo e addio: l’offerta della big è irrinunciabile

Il calcio italiano può perdere un big in rampa di lancio come Federico Dimarco nonostante l’imminente rinnovo contrattuale con l’Inter

Dimarco è uno degli uomini maggiormente seguiti sul mercato europeo. Il terzino potrebbe far compiere un grande salto di qualità a una squadra che cerca nuovi rinforzi per il futuro. Offerta in arrivo che farà discutere.

È pronto a diventare un esterno per Luciano Spalletti, le gare con la Nazionale ne confermeranno l’appeal azzurro. Federico Dimarco dovrà migliorare in fase difensiva, considerando come in campionato giochi esterno a tutta fascia e in marcatura abbia ancora limiti evidenti, quelli che non correggono nelle giovanili quando si va tutti all’attacco e si punta solo sull’atletismo.

Ma Dimarco piace proprio per la spinta offensiva che chiaramente è messa maggiormente in risalto. I gol e gli assist sono da manuale, ora l’esterno ha tanti ammiratori. Un club su tutti vorrebbe puntare con decisione su di lui, come leader per il futuro per puntare a vincere tutto in campo nazionale e internazionale.

Inter, maxi offerta in arrivo per Dimarco

Il calciatore ha girato in lungo e in largo l’Italia prima di accasarsi definitivamente all’Inter, che lo ha prestato per ben cinque volte prima di richiamarlo in rosa. È cresciuto molto con Simone Inzaghi, adesso è il leader indiscusso sulla fascia sinistra, avendo scalzato con decisione un po’ tutta la concorrenza. A livello europeo rischia di essere uno dei pochi elementi in grado di abbinare quantità e qualità, Dimarco sarebbe un obiettivo del Real Madrid.

Il club spagnolo si rifà sotto, sa che un acquisto del genere cambierebbe la prospettiva dei blancos. Sia in Liga dove il calcio è molto più offensivo che in Champions League, dove l’esterno ha mostrato di essere a suo agio. L’Inter fa resistenza… Ma sino a un certo punto perché sarebbe una plusvalenza ottima da incamerare, portando così un segno più notevole in fase di bilancio.

Il Real parte da 40 milioni di euro più bonus, forse un po’ poco al momento per l’esterno italiano secondo la dirigenza nerazzurra. Potrebbe cambiare qualcosa aumentando decisamente l’offerta, con 60 mln più bonus sarebbe già difficile rinunciare a una possibile vendita. Dimarco è bandiera dell’Inter, un calciatore che sta dando il massimo, tanto da essere ormai un beniamino della curva. Andrebbe via solo per una soluzione all’estero, difficilmente vestirebbe una maglia diversa in Italia rispetto a quella dei nerazzurri con cui è prossimo al rinnovo fino a giugno 2028.