Lady Immobile toglie il fiato: Jessica esagera col mini costume

Lady Immobile ha pubblicato su Instagram una foto ad alto tasso di sensualità. In visibilio i follower

Periodo complicato per Ciro Immobile. Forse il più complesso e ricco di momenti da dimenticare da quando si trova alla Lazio. Il capitano, a lungo inseguito nella scorsa estate dai club dell’Arabia Saudita, sta infatti faticando a tornare ai suoi consueti livelli qualitativi. A bilancio, ad esempio, ci sono appena 2 gol (entrambi in Serie A) ed un recente infortunio lo ha costretto a saltare il match contro l’Atalanta nonché la convocazione in Nazionale per le due gare valevoli per la qualificazione ad Euro 2024.

Il 33enne, in particolare, si trova ai box a causa di un affaticamento ai flessori rimediato sul campo del Milan: i recenti esami strumentali hanno escluso possibili lesioni, rendendo così possibile un suo rientro il 21 ottobre in occasione della trasferta a Sassuolo. Tutto, però, dipenderà dall’esito dei successivi esami. Il classe 1990, dal canto suo, freme dalla voglia di tornare a calcare il rettangolo di gioco e rilanciarsi. Dopo la rete rifilata al Lecce al debutto, l’attaccante è andato incontro a numerose prestazioni negative andando a segno una sola volta nelle successive 6 partite di campionato.

Negativo pure il rendimento offerto in Champions League, dove Immobile deve ancora sbloccarsi. Nonostante il problema fisico ed il contributo offensivo offerto alla causa inferiore alle aspettative, il centravanti ha diversi motivi per sorridere.

La tifoseria, ad esempio, domenica scorsa ha voluto esporre due striscioni recanti le scritte “Fianco a fianco fino alla vittoria. Forza capitano la Nord è con te” e “Ciro Immobile: campione e orgoglio della prima squadra della Capitale”. A consolarlo ci ha pensato anche la moglie Jessica Melena, attraverso una particolare foto pubblicata online.

Lady Immobile è uno spettacolo: la foto in spiaggia fa strage di cuori

La ragazza, di recente, ha postato sul proprio profilo Instagram un’immagine di loro due abbracciati in spiaggia mentre si baciano accompagnata da tre cuori. Un’immagine dolce, scelta per far tornare ad Immobile il buonumore, che al tempo stesso ha mandato in estasi i follower di Jessica visto lo striminzito bikini da lei indossato nell’occasione.

La coppia, come noto, si è sposata nel 2014 ed ha quattro figli: Michela, Giorgia, Mattia e Andrea. Una famiglia numerose, sempre pronta a sostenerlo e a spingerlo a dare il meglio in campo. Immobile conta i giorni: la prima parte della stagione è stata deludente, ma il trend è destinato a cambiare nelle prossime settimane. Jessica, dal canto suo, continua a mandare in visibilio i suoi fan.