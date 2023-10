La Juve spende: 50 milioni a gennaio per il difensore

La Juventus si prepara ad un gennaio di fuoco: colpo da urlo per la difesa bianconera, Giuntoli parte all’attacco

Sono state settimane comunque positive quelle vissute dalla Juventus di Massimiliano Allegri che, prima della sosta per le Nazionali, ha gioito per il netto successo nel Derby della Mole contro il Torino. Un 2-0 che, sottotraccia, lancia la ‘Vecchia Signora’ tra le big che a fine stagione potrebbero giocarsi lo Scudetto.

Ci spera Allegri, lo sogna la società che dopo anni di amarissime delusioni è pronta a pretendere dei risultati da Juventus. E lo stesso allenatore livornese, sotto contratto fino al 2025 con il club di Torino, è quindi chiamato a vincere e convincere per tentare di tenersi stretto una panchina divenuta in innumerevoli occasioni bollente. Una manciata di giorni e i bianconeri ritorneranno in campo per un match che può già dire tantissimo: il 22 ottobre c’è la super sfida di San Siro contro il Milan capolista. I rossoneri, che non avranno Theo Hernandez e Maignan per squalifica, dovranno fronteggiare una delle squadre più rognose e ciniche della Serie A.

Ma intanto in casa Juventus c’è la ferma volontà di fare bene non solo in campo ma anche più lontano, in sede di calciomercato, a partire dalla sessione invernale che riaprirà ufficialmente i battenti tra poco più di due mesi e mezzo. Non è un mistero che tra le criticità riscontrate da Allegri e segnalate a Cristiano Giuntoli vi sia quella della mediana: con Rabiot in fase calante e la squalifica ormai certa di Paul Pogba che potrebbe addirittura rescindere il contratto con la Juventus, spazio ad un importante affare in entrata.

Il discorso sui nuovi innesti riguarderà anche il reparto arretrato. Una difesa che, a parte Bremer, ha visto prestazioni troppo discontinue dei vari Gatti e Danilo. Ecco perchè, dalla Spagna, parlano di un fortissimo interesse per quello che rischia di diventare il grande colpo bianconero per il prossimo inverno: Allegri ci spera.

Colpaccio in Spagna: ecco il sogno di Giuntoli

A riportare la notizia è il quotidiano iberico ‘Todofichajes.com’ che sottolinea come nei piani della ‘Vecchia Signora’ per il mese di gennaio vi sia uno dei gioielli che da anni sta facendo grandi cose con la maglia del Villarreal: si tratta di Juan Foyth.

Arrivato nell’estate 2021 dal Tottenham per 15 milioni di euro, il talentuoso argentino ha scalato le gerarchie divenendo un pilastro del ‘Sottomarino giallo’. La Juve ha intenzione di tentare di arrivare fino in fondo alla Serie A, magari lottando per lo Scudetto, ed è per tale ragione che un difensore duttile come Foyth potrebbe fare al caso del ‘Conte Max’.

Da terzino ma anche centrale, il 25enne di La Plata ha collezionato fino ad ora 9 apparizioni con 792′ in campo: la valutazione è altissima, pari alla sua clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Giuntoli tenterà l’assalto, sperando ovviamente di spendere una cifra decisamente inferiore rispetto a quella prevista nel contratto di Foyth.