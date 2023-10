Elodie senza veli, la sorpresa sotto casa: cos’è successo

Elodie è sempre più protagonista e figura centrale in Italia. C’è la sorpresa arrivata fin sotto casa

La popstar italiana è in rampa di lancio, sa come ogni sua mossa diventa motivo di discussione per i suoi tanti fan. L’ultimo episodio è una sorpresa particolarmente curiosa, che sta facendo parlare molto i followers sui social.

Dopo aver fatto ballare d’estate, Elodie fa boom anche per l’autunno. Lo ha fatto alla sua maniera, portando brani accattivanti all’attenzione, ma anche mostrando il meglio della sua fisicità. Del resto, rispetto a tante sue colleghe può sfoggiare un fisico davvero da urlo.

Non è un caso come sia diventata ormai polivalente, è una cantante, ma anche un’attrice, una conduttrice e perfino una modella, sfilando a Parigi e ammaliando anche il pubblico d’oltralpe. Non mancano però i detrattori e, anche per questo, è arrivato qualcosa di insolito ad arricchire la sua bacheca dei trofei.

Elodie, un regalo inatteso

La showgirl italiana è diventata un fenomeno da social, crescono le interazioni e in tanti aspettano sempre le sue foto. Le ultime caricate, poi, hanno infiammato letteralmente il pubblico, i suoi scatti particolarmente bollenti sono diventati fonte di critiche per molti. Così, era quasi immancabile un appuntamento ormai storico per tutti quei personaggi al centro della critica: Elodie ha ricevuto il tapiro d’oro.

Il premio dato da Valerio Staffelli è ormai un cult, le telecamere di Striscia sono direttamente entrate nella discussione particolare se è giusto mostrarsi nuda o meno per promuovere un disco. Elodie ha confermato come si possa lavorare anche con il corpo, dando un’immagine provocante senza comunque destare scandalo. Intercettata mentre prendeva un aperitivo con il compagno Andrea Iannone, la cantante ha spiegato quale era il suo punto di vista: “Denudarmi è la mia passione”, una frase che fa parlare i fan.

Del resto, ogni mossa di Elodie è virale, ormai come cantante italiana ha raggiunto una fase da vera e propria star. Piace al pubblico per le sue forme, una taglia 38 particolare che mostra la sua sensualità stupendo sexy. Sta giocando sempre più sul lato hot, le sue foto lasciano sempre a bocca aperta e non è un caso come la sua copertina dell’ultimo disco sia un’illustrazione di Milo Manara. Un pezzo da collezione, perché alla fine conta promuovere la sua musica, creando sempre più discussioni intorno alla sua figura.