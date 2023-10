Ribaltone nel campionato italiano, esonero immediato: è ufficiale

Salta una panchina importante nel campionato italiano, anche se non si tratta di Serie A. La famiglia De Laurentiis cambia rotta: è arrivato l’esonero ufficiale dell’allenatore ed anche il suo sostituto

I riflettori in Italia non sono puntati solo sul campionato di Serie A. Non mancano infatti le tematiche provenienti anche dalla Serie B, lì dove il Bari, che lo scorso anno è andato a secondi dalla promozione tramite playoff, sta vivendo un avvio piuttosto complesso.

Numeri altamente deficitari quelli del club presieduto dalla famiglia De Laurentiis, che da qualche anno porta avanti un progetto ambizioso e ricco di possibilità che ha raggiunto l’apice nei mesi scorsi con la Serie A quasi raggiunta. Della squadra che ha sfiorato il salto per ora però c’è solo un lontano ricordo visti i soli 10 punti messi a referto nelle prime nove uscite, con una sola vittoria e la bellezza di sette pareggi.

Troppo poco per la truppa pugliese, che sta fortemente deludendo le attese dei tifosi, dell’ambiente e della stessa proprietà, che ha recentemente preso di petto la situazione andando a mettere mano ad una decisione importante. L’ennesimo pari per 1-1 contro la Reggiana ha rappresentato l’ultima goccia per la famiglia De Laurentiis, che nei giorni scorsi ha deciso di esonerare l’allenatore Michele Mignani, che non è riuscito a rispettare gli obiettivi prefissati per questa prima fase.

De Laurentiis e soci hanno quindi preferito operare subito un cambiamento, con una nota ufficiale che non è tardata ad arrivare.

Calciomercato, il Bari cambia allenatore: UFFICIALE si riparte senza Mignani

“SSC Bari comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra il Sig. Michele Mignani”, si legge nel comunicato ufficiale diramato dalla società Bari, che ha quindi preferito cambiare rotta immediatamente per provare a raddrizzare gioco e risultati che latitano.

Non sono mancati i ringraziamenti del club allo stesso Mignani per il lavoro svolto prima di annunciare qualche ora dopo anche l’avvento del nuovo allenatore: “SSC Bari dà il benvenuto a Pasquale Marino che assumerà l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra biancorossa. Trovato l’accordo con il tecnico siciliano fino a giugno ’24 con opzione di rinnovo“.

Ennesima avventura stimolante quindi per Marino, che in carriera è ricordato soprattutto per i grandi risultati ottenuti portando l’Udinese in Europa. L’ultima panchina per il tecnico di Marsala risaliva al 2021 quando allenò il Crotone: dopo quasi due anni di inattività nuova chance di rilievo.