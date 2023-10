Lo cacciano dopo sei mesi: scambio con Griezmann

È già finito sulla lista dei partenti e al suo posto potrebbe arrivare Antoine Griezmann: la situazione

Forte di quattro successi nelle ultime quattro partite e una posizione in classifica tutto sommato positiva, l’Atletico Madrid sta proseguendo la stagione nel migliore dei modi riuscendo ad applicare quelli che sono i dettami di mister Diego Simeone, il cui status nella Madrid biancorossa non è mai stato messo in discussione.

Il rullino di marcia è quindi importante ed è stato arricchito dalla vittoria nel derby contro il Real Madrid che come sempre dà un’iniezione di fiducia incredibile. Un 3-1 sorprendente quello dei ragazzi del Cholo che hanno confermato che quest’anno ci sono anche loro per la lotta al titolo. Dopo il successo contro i cugini, sono arrivate altre vittorie contro Osasuna, Cadice e Feyenoord (in Champions League).

Un calciatore che sta sorprendendo un po’ tutti è sicuramente il sempreverde Antoine Griezmann, il cui talento cristallino è sempre indispensabile per i Colchoneros. Il francese è fondamentale negli schemi dell’allenatore e non solo in posizione avanzata: Griezmann sta disputando ottime partite anche in fase più arretrata sfruttando al meglio tutte le sue qualità.

Non è un mistero che il francese sia sempre stato un pallino del patron del Paris Saint Germain Al-Khelaifi. E per rafforzare la propria squadra il presidente qatariota potrebbe persino pensare all’ex Barcellona e Real Sociedad: si arriverebbe a un tale scenario soltanto se il club piazzasse sul mercato Ousmane Dembelé, il cui impatto con la maglia del PSG è stato negativo.

Atletico Madrid: scambio possibile col PSG?

Il quotidiano catalano El Nacional ha riportato che il PSG sarebbe stanco delle prestazioni scialbe dell’ala francese. In otto partite giocate ha fornito un solo assist, davvero poco per un calciatore di sicuro talento ma che non è mai esploso al cento per cento. E a Parigi sono giunti alla conclusione che sia lui uno dei motivi per cui il club fatica a carburare in Europa (tre punti in due partite) e in Ligue 1 (tre vittorie in sette partite).

Il Paris Saint Germain potrebbe quindi pensare di usare Dembelé come contropartita tecnica per arrivare a Griezmann, calciatore che tra l’altro non ha mai giocato in Francia e che rimane sul taccuino del ds Luis Campos. il 32enne si sarebbe convinto di lasciare per la seconda volta Madrid e fin qui avrebbe ricevuto già delle proposte da Stati Uniti e Arabia Saudita.

Dal canto suo l’Atletico sarebbe disposto ad ascoltare la proposta dei transalpini: è vero che Dembelé rimane un oggetto misterioso, ma di sicuro ha ancora tanti anni di carriera davanti a sé, a differenza di Griezmann che compirà 33 anni il prossimo marzo.