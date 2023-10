Serie A, vertice per l’addio: ecco cosa sta succedendo

Si complica la situazione di una panchina in Serie A con il club che sta decidendo se esonerare o meno il proprio tecnico.

Momento delicato in Serie A per diverse squadre con una società che sta valutando la posizione dell’allenatore per capire se procedere immediatamente o meno con l’esonero.

La sosta per le partite della nazionale, come spesso accade, viene sfruttata per cercare di correggere quello che non va in una squadra. Spesso a pagare è l’allenatore che rischia di perdere il proprio posto con l’esonero. In Serie A sono molti i club che stanno valutando la posizione del proprio tecnico con vertici che possono durare giorni prima di prendere una decisione definitiva. In queste ore è tempo di valutazioni per una squadra italiana.

Calciomercato, rischio esonero per un tecnico: tempo di valutazioni

In casa Napoli, dalla giornata di lunedì si sta valutando la posizione di Rudi Garcia. L’intenzione della squadra partenopea sembra essere quella di proseguire ancora con il tecnico francese ma la sua posizione appare fortemente in bilico. La fiducia riposta nell’ex Roma è a tempo e saranno decisive le prossime sfide.

Il ko contro la Fiorentina sembra aver segnato il destino di Rudi Garcia a Napoli. Una sconfitta che ha portato la squadra campione d’Italia a sette punti dal Milan capolista con Inter e Juventus che si allontanano. Saranno decisive le prossime uscite del club partenopeo che sarà chiamato a vincere alla ripresa contro il Verona, per poi non sbagliare il doppio confronto con l’Union Berlino di Leonardo Bonucci in Champions League.

Il tecnico francese è chiamato quindi a mettere insieme un filotto di vittorie che possano salvare la sua situazione e cercare di ripartire in una stagione non cominciata nel migliore dei modi. Nel frattempo in casa Napoli si fanno anche i nomi dei possibili sostituti qualora la posizione della squadra campione d’Italia in carica dovesse precipitare. Il profilo che sembra convincere maggiormente è quello di Antonio Conte con l’ex ct della nazionale italiana che è libero dopo la fine dell’esperienza alla guida del Tottenham.

Un’alternativa appare Igor Tudor con il croato che, terminata l’avventura al Marsiglia, è stato accostato a diverse società italiane con il Napoli che potrebbe rappresentare un importante salto di qualità per l’ex calciatore della Juventus. Saranno quindi decisive le prossime uscite della squadra partenopea per determinare il futuro della panchina partenopea con il clima nello spogliatoio che non appare dei migliori.