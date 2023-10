Insigne torna in Serie A, svolta inattesa: c’è il via libera

Lorenzo Insigne ha fatto sapere ormai diversi giorni fa che la sua volontà è quella di salutare Toronto e di tornare in Serie A. La sua avventura in Canada ha vissuto di alti e bassi ed ora per il suo ritorno arriva una svolta inattesa. C’è il via libera definitivo per questa operazione.

Tra i giocatori di cui si sente maggiormente la mancanza in Italia non si può non annoverare Lorenzo Insigne. Dopo l’addio al Napoli ed il conseguente approdo al Toronto, il talento di Frattamaggiore, come si suol dire, è un po’ scomparso dai radar. Le cose in Canada non stanno andando particolarmente bene e per questo, come riportato da più parti negli ultimi giorni, il giocatore avrebbe la volontà di tornare nel Bel Paese. Sono tante, ovviamente, le squadre che stanno monitorando questa situazione e fiutando il grande colpo. In tal senso arriva il via libera che sa tanto di svolta per questa operazione. Che a suo modo avrebbe del clamoroso.

L’ex Napoli fa ritorno in Serie A

L’avventura di Lorenzo Insigne al Toronto potrebbe conoscere presto la parola fine. In Canada, infatti, il capitano azzurro è stato spesso al centro delle polemiche, prima per l’esonero del suo allenatore, poi per quel brutto litigio con un tifoso sugli spalti. Per questo motivo potrebbe presto arrivare il divorzio. Con una big sullo sfondo.

Come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, a fine campionato le strade della Lazio e di Pedro si separeranno. Il giocatore, infatti, tornerà a casa, al Las Palmas. Il nome di Insigne è in cima alla lista dei desideri di Maurizio Sarri, come è noto, e di conseguenza questa separazione annunciata può rappresentare un punto di svolta importante.

Insigne alla Lazio, arriva la svolta per l’operazione

Con Maurizio Sarri il campione che a lungo ha difeso anche i colori della Nazionale italiana ha raggiunto forse le vette più alte della sua carriera. Adesso Claudio Lotito ha la ghiotta possibilità di andare a ricostruire questa coppia vincente e rappresenta il profilo ideale per sostituire un campione come Pedro. C’è, però, all’orizzonte una sola incognita. Bisognerà capire, infatti, se il calciatore avrà voglia di ridursi l’ingaggio a dir poco importante che attualmente percepisce a Toronto. Da non escludere, però, che la Lazio possa anticipare i tempi per bruciare la concorrenza e chiudere per Insigne già a gennaio.