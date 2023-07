Jessica Melena rovente: mini costume che lascia di stucco

Jessica Melena resta una delle wags più seguite in Italia, le sue ultime foto al mare confermano come il pubblico le sia molto affezionato

La moglie di Ciro Immobile approfitta dell’estate per mostrare il suo fisico, i fan apprezzano decisamente e quelli biancocelesti attendono sempre più soddisfazioni da suo marito, dalla prossima stagione in campo anche in Champions League.

Protagonista per la sua bellezza ma anche per l’esser rimasta sempre accanto al marito. È un rapporto raro quello tra Jessica Malena e Ciro Immobile, coppia solidissima nel panorama italiano. Quattro figli per la coppia e un amore che cresce sempre più, i due sono spesso presenti ad eventi mondani e sono coccolati dai tifosi della Lazio.

Jessica Melena non è una moglie invasiva nel lavoro del marito, come tante altre nel mondo del calcio, ma ha saputo conquistarsi un suo pubblico attraverso un profilo Instagram molto attivo, postando diverse foto nel corso delle sue giornate. Una delle ultime, in particolare, è diventata subito virale.

Melena in costume, visione esplosiva

Ciro Immobile dovrà raggiungere tra qualche giorno il ritiro della Lazio, Jessica invece dovrà tenere a bada i bambini e rimanere in vacanza con loro. Un’attività frenetica che la tiene in forma e, al di là degli allenamenti con il personal trainer on line, il fisico della signora Immobile resta al sempre al top proprio per il dover gestire la famiglia. Come in questo caso apprezzato dal pubblico, Jessica Malena in costume incanta tutti.

Un fisico asciutto e senza un filo di grasso, quello che molte donne stanno invidiando: dopo quattro gravidanze, è davvero un esempio di come si possa essere sexy senza piangersi addosso. La 32enne è così protagonista dell’estate, l’abbronzatura arriva con tutta la sua forza e i momenti di relax sono speciali e condivisi con i tanti fan, spesso tifosi della Lazio che seguono con particolare attenzione cosa succede intorno al capitano.

Immobile apprezzato per i gol e per la vita privata, al di là di qualche uso eccessivo di foto e selfie, la condotta della coppia è irreprensibile. Immobile ha sempre segnato nel corso del tempo, Jessica Melena le è sempre rimasta accanto, diventando l’arma in più del capitano biancoceleste, sereno nel dover affrontare la vita quotidiana. Un esempio da trasportare anche per tante coppie famose, dove spesso la troppa voglia di emergere di qualche wags mette a repentaglio anche la carriera del compagno calciatore di turno.