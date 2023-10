Roma, pronto il colpo a sorpresa: arriva a gennaio

Colpo a sorpresa in arrivo in casa Roma in vista di gennaio con Mourinho che potrebbe avere un innesto importante in rosa.

La Roma guarda con attenzione al calciomercato di gennaio con l’intenzione di andare a mettere a segno dei colpi che possano sistemare la rosa a disposizione di Mourinho.

Il club giallorosso sa che per competere per i primi quattro posti della Serie A e per il successo in Europa League sarà necessario migliorare la formazione a disposizione del tecnico portoghese. Nelle ultime ore starebbe emergendo un nome a sorpresa in casa giallorossa con una nuova stella del nostro campionato che potrebbe finire nella capitale in vista della sessione di trattative di gennaio.

Calciomercato Roma, colpo in arrivo in vista di gennaio

Nel mirino della Roma sarebbe finito Andrea Colpani. Centrocampista del Monza, classe 1999, il calciatore della squadra di Raffaele Palladino è una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione, risultando il bomber del club brianzolo.

Con quattro gol nelle prime otto giornate di campionato, il giocatore ex Atalanta ha già raggiunto il suo record di segnature in Serie A, eguagliando il bottino dello scorso anno. Capace di agire come raccordo tra centrocampo ed attacco, Colpani potrebbe rappresentare una valida alternativa per la squadra di Mourinho, riuscendo ad agire anche in fase offensiva andando a sopperire alle eventuali assenze di Paulo Dybala.

Il classe 1999 gode dell’apprezzamento di tutto lo staff giallorosso con Mourinho che avrebbe già dato l’ok al suo acquisto in vista di gennaio. Non sarà facile convincere Adriano Galliani a lasciar partire il giocatore a stagione in corso con il Monza che valuta il cartellino del suo assistito circa 15 milioni di euro. Nelle prossime settimane ci saranno i primi contatti tra le parti con la Roma che vorrebbe accelerare per non rischiare di essere battuta dalla concorrenza.

Il centrocampista piace infatti anche a Lazio e Juventus che seguono con attenzione l’evoluzione del giocatore del Monza. Cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, si è messo in mostra prima con la maglia del Trapani per poi passare in prestito al Monza per due anni con i brianzoli che ne hanno poi riscattato il cartellino. Andrea Colpani potrebbe presto finire anche nel mirino di Luciano Spalletti che potrebbe convocare il ragazzo per le prossime partite della nazionale italiana in programma a novembre.