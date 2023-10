Juventus, scelto l’erede di Vlahovic: arriva subito

Il futuro di Vlahovic lontano dalla Torino bianconera: colpaccio Juventus, il sostituto può approdare già nel mese di gennaio

Vincere aiuta a vincere ed è per tale ragione che in casa Juventus, dopo il rotondo successo nel Derby della Mole contro il Torino, l’intenzione è quella di trovare una certa continuità dal punto di vista dei risultati. Massimiliano Allegri, a partire dal big match di San Siro contro il Milan dopo la sosta per le Nazionali, punterà a rilanciare i bianconeri nella corsa Scudetto.

Non è affatto un mistero come la mancanza di impegni in ambito europeo possa, alla lunga, risultare un vantaggio non da poco per la ‘Vecchia Signora’ rispetto alla concorrenza. Troppi gli anni senza nuovi trofei per un club glorioso e storicamente vincente come la Juventus: per questa ragione i piani, in vista del futuro, punteranno non solo a rinvigorire casse e conti ma anche a rinforzare pesantemente la rosa in mano al ‘Conte Max’. C’è un nome che ormai da tanto tempo è in primissimo piano per quel che riguarda il capitolo cessioni: si tratta di Dusan Vlahovic.

Arrivato a gennaio 2022 dalla Fiorentina per poco più di 80 milioni di euro, il talento di Belgrado ha fatto enorme fatica ad imporsi soprattutto durante l’ultima annata. L’estate 2023 si pensava potesse essere il palcoscenico ideale per il serbo per cambiare aria, con diversi top club europei alla finestra e pronti a bussare alla porta di Giuntoli. Chelsea, Real Madrid, Manchester United e non solo.

Bye bye Vlahovic: Giuntoli ‘innamorato’ del sostituto

In vista dell’anno prossimo, dunque, il capitolo addio per Dusan Vlahovic parrebbe destinato a ripetersi: stavolta, nero su bianco. E la Juventus non è rimasta affatto con le mani in mano, avendo già in mente un grandissimo colpo da tramutare in realtà durante la prossima sessione invernale di mercato: fari puntati in Serie A, l’operazione che ha in mente Giuntoli è clamorosa.

Si tratta di Nikola Krstovic, punta di diamante del Lecce che sta stupendo tutti in questa prima parte di campionato. Il 23enne montenegrino ha colpito la Juventus, per gol e giocate, ed è quindi diventato il primissimo obiettivo per il post Vlahovic. Già a gennaio, quando Giuntoli proverà a chiudere l’affare con una proposta da 30 milioni di euro. Se il club salentino dovesse opporsi, il discorso sarebbe soltanto rimandato alla prossima estate.

Acquistarlo nelle prime settimane dell’anno nuovo, bloccarlo allontanandolo dalla concorrenza ed infine accoglierlo in vista della stagione 2024/25. Il calciatore, tra le altre cose, avrebbe già dato il suo gradimento all’idea di vestire la maglia della Juventus. Kristovic, fino ad ora, ha segnato ben 6 gol in 12 presenze complessive in quella che probabilmente sarà la sua ultima stagione con la maglia del Lecce.