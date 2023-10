Onana-Inter: bomba di mercato e tifosi increduli

Onana sembra esserci già pentito del suo addio all’Inter e la società nerazzurra non disdegna di pensare a un suo prossimo ritorno tra i pali

È stato uno dei colpi del calciomercato europeo della scorsa estate, ma di certo non sta vivendo l’avventura che si immaginava. L’approccio di André Onana al Manchester United non è stato dei migliori, sotto molti punti di vista. Il club inglese lo ha pagato 52,5 milioni di euro, regalando così a Erik ten Hag un suo pupillo dai tempi dell’Ajax, ma l’estremo difensore camerunese sta ricevendo molte critiche per il suo rendimento.

Brutte notizie per lui, ma buone per la sua ex squadra. L’Inter ha infatti ottenuto una plusvalenza molto corposa per il giocatore, arrivato solo un anno prima a parametro zero dall’Ajax, e lo ha sostituito spendendo relativamente poco. Per 6 milioni di euro, dal Bayern Monaco è arrivato l’esperto portiere svizzero Yann Sommer, che sta facendo piuttosto bene in nerazzurro, mentre dalla Sampdoria è giunto Emil Audero.

Due giocatori affidabili e a basso costo, se consideriamo che il 26enne italiano è stato acquistato solamente in prestito. Ma proprio per questo l’Inter deve stare attenta a possibili occasioni di mercato. Nei confronti di Audero esiste un diritto di riscatto fissato a 7 milioni, pochi ma non pochissimi per una riserva, mentre per Sommer va pur sempre considerato che compirà 35 anni a dicembre. Il futuro tra i pali dei nerazzurri, dopo che è sfumato l’affare Trubin, è ancora un’incognita.

Onana torna all’Inter: l’idea “alla Lukaku” di Marotta

Ecco perché, a questo punto, un ritorno del portiere camerunense non andrebbe del tutto scartato dalla pila delle ipotesi. Operazione non semplice, perché il Manchester United ha investito molto su di lui e ten Hag ha fiducia nel giocatore, ma non si può escludere che le cose possano cambiare nel corso della stagione. Nei piani della dirigenza dell’Inter ci sarebbe un’operazione come quella che ha riportato Lukaku in nerazzurro l’anno scorso dal Chelsea.

Ceduto ai Blues per circa 115 milioni, l’attaccante ha vissuto un’annata deludente ed è poi tornato a Milano in prestito scontato e con una possibilità di riscatto. Se le cose a Manchester non cambieranno, la prossima estate Marotta potrebbe tentare la stessa cosa anche con Onana, cercando di riprenderlo in prestito. Il camerunense sostituirebbe Audero, di ritorno alla Samp, e quasi certamente si riprenderebbe il posto da titolare, nella speranza di poterlo riscattare definitivamente a giugno 2025.