Tegola per un Big di Serie A, c’è la lesione: tifosi in ansia

Brutte notizie per un grande protagonista della nostra Serie A: c’è lesione, rischia di saltare diverse partite.

La pausa per le nazionali non porta buone notizie per i tifosi di una big di Serie A. Uno dei pilastri della squadra ha riportato un problema fisico di non lieve entità. Gli esami hanno evidenziato una lesione, e adesso il calciatore, amatissimo dai propri tifosi e anche da tanti fantallenatori in Italia, rischia un periodo di stop discretamente lungo.

Come sempre in questi casi le valutazioni andranno fatte giorno per giorno. Una lesione può guarire in poco tempo o richiedere diverse settimane, ma la cosa certa è che al rientro dopo la sosta sarà praticamente impossibile vederlo in campo.

Un bel guaio per Gasperini, che ha trovato in Teun Koopmeiners in questi anni uno dei pochi veri inamovibili a centrocampo per la sua Atalanta. Non a caso aveva provato a preservarlo nel corso dell’ultima partita di campionato con la Lazio, concedendogli di entrare solo nella ripresa.

Dopo la sconfitta dell’Olimpico, ‘Koop’ aveva risposto alla convocazione della Nazionale oranje, ma le cose non sono andate come sperato. Lo staff medico ha infatti riscontrato un problema muscolare nei primi giorni di ritiro, e ha preferito rispedirlo in Italia per ulteriori controlli.

Koopmeiners infortunato: quante partite rischia di saltare

Le noie muscolari sono sempre dietro l’angolo per i giocatori più impegnati in questo periodo dell’anno, considerando che tra campionati, coppe europee e Nazionali molti big sono costretti a scendere in campo regolarmente ogni tre giorni, senza sosta.

Lo sa bene Koopmeiners che, prima di essere ‘risparmiato’ dal primo minuto all’Olimpico, aveva sempre giocato da titolare nelle precedenti sei partite tra campionato ed Europa League, spremuto forse anche più del dovuto da Gasperini. Fare a meno di un giocatore di questo livello sarebbe d’altronde difficile per tutti.

Il risultato? Come evidenziato dagli esami strumentali cui si è sottoposto il numero 7 della Dea a Zingonia è una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Un infortunio non grave, ma fastidioso.

I tempi di recupero sono stimati infatti in circa una ventina di giorni. Ciò vuol dire che Koopmeiners non rientrerà in campo subito dopo la sosta e rischia addirittura di veder terminare in anticipo la propria attività agonistica nel mese di ottobre.

L’obiettivo, al momento, nell’ambiente bergamasco è cercare di riuscire a recuperarlo per la sfida casalinga contro l’Inter, un big match molto importante per le ambizioni della Dea, in programma il prossimo 4 novembre. Salterebbe in questo caso le gare di campionato contro Genoa ed Empoli e la trasferta europea in Austria contro lo Sturm Graz.