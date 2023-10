Juve, Giuntoli ha già deciso: assalto a gennaio

Cristiano Giuntoli sembra aver deciso che strada intraprendere per il mercato della sua Juventus a gennaio: pronto l’assalto soprattutto in un ruolo specifico

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, sembra avere le idee molto chiare su cosa fare sul mercato, già mesi prima dalla riapertura. Se la scorsa estate c’è stata la politica dell’abbassamento dei costi sia della rosa che sugli acquisti (di fatto nulli o quasi), a gennaio le cose potrebbero cambiare. Il dirigente, avrebbe infatti già deciso di dare l’assalto in un ruolo specifico.

Non si tratta di una scelta improvvisa da parte del club bianconero ma una necessità. Le circostanze imprevedibili di cui anche il mondo del calcio è pieno, hanno portato a questa decisione. Dunque ci sarà l’assalto per il ruolo nevralgico del centrocampo. La Juve ha bisogno di innesti soprattutto in quel reparto dopo le ultime vicissitudini extra-calcistiche che hanno riguardato vari protagonisti. Questo perché ad un ruolo che già non vedeva un numero così alto di calciatori si sono aggiunti i guai capitati a Pogba prima e a Fagioli poi. Se per il francese le cose sono ormai stabilite e certe, il discorso per l’ex prodotto delle giovanili bianconere è ancora tutto da verificare. Ma naturalmente la minaccia è dietro l’angolo.

Giuntoli ha deciso: la Juve a gennaio darà l’assalto a centrocampo

Ecco perché la Juve necessita di un centrocampista e avrebbe già iniziato a guardarsi intorno. Il profilo studiato da Giuntoli è qualcuno che già conosce la serie A ed è già pronto per il nostro campionato. L’obiettivo numero uno è sicuramente Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese, che già la scorsa estate era stato accostato alla Juve.

Il talento classe 2002 conosce molto bene il massimo campionato italiano e dunque non avrebbe bisogno di un tempo di apprendimento. Il centrocampista, che non sta trovando grande continuità in questa prima parte di stagione a causa delle scelte (discutibili) di Sottil, già durante l’ultimo mercato estivo era finito dentro un enorme caso. Trattativa saltata all’improvviso con l’Inter, dopo che il serbo aveva già sostenuto anche le visite mediche.

Il dietrofront improvviso in un muro contro muro tra il padre-agente del calciatore e la società nerazzurra. C’era di mezzo un cambio di agente proprio in quei giorni con annesse nuove richieste contrattuali rispetto a quelle pattuite col vecchio procuratore, almeno da quanto trapelato da varie fonti. Dietro questa decisione, secondo alcune voci, poteva esserci proprio la Juve a fare pressione sul giocatore. Così non è stato, almeno per il momento. Se dovesse davvero arrivare in bianconero saranno state altre circostanze dettata dalla necessità.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI