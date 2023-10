Bufera in Serie A, coinvolti anche presidenti e club: la verità

Saranno giorni difficili per il mondo del calcio italiano: secondo Fabrizio Corona sono coinvolti anche diversi presidenti di Serie A, ecco la rivelazione

La Procura di Torino vuole conoscere la verità dopo le indagini che vanno avanti ormai da tempo. Negli ultimi giorni l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, ha divulgato i nomi con la sua fonte che gli ha comunicato tutto. Ha prove di ogni genere e non intende fermarsi proprio ora come rivelato ai microfoni de Il Corriere della Sera.

Il calcio italiano è ormai travolta da una nuova bufera, questa volta che riguarda da vicino il mondo del betting illecito. Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Nicolò Fagioli va verso il patteggiamento che potrebbe arrivare già entro fine ottobre. Il giovane centrocampista della Juventus ha subito collaborato con la Procura di Torino dopo che è venuto fuori il suo nome. Ha consegnato il suo telefono con le chat che hanno fatto emergere così nuove prove con diversi calciatori coinvolti, tra cui anche Zaniolo e Tonali.

Bufera in Serie A, cosa sta succedendo?

Un colpo di scena inaspettato anche durante la sosta Nazionale: Tonali e Zaniolo, convocati dal Ct Luciano Spalletti, hanno dovuto fare rientro a casa dopo il colloquio con le forze dell’ordine arrivate subito a Coverciano. Nelle prossime ore si conosceranno ulteriori dettagli della vicenda con l’ex re dei paparazzi che sembra più agguerrito che mai tornando alla ribalta con i vip.

Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, è tornato alla ribalta in questi giorni svelando i nomi dei giocatori coinvolti in questo nuovo caso di betting illecito. Ai microfoni de Il Corriere della Sera, ha svelato che ci sarebbero anche cinque o sei squadre coinvolte così come diversi presidenti e giocatori di Serie B. La Procura di Torino è a conoscenza di tutto quando ha iniziato ad indagare su questo caso ed improvvisamente è uscito a galla il primo nome di Fagioli.

Corona ha poi aggiunto che farà altri nomi e svelerà la fonte: sarebbe lo zio di un ex calciatore dell’Inter di Mourinho, amico intimo di Mario Balotelli. La bufera non si arresterà per le prossime settimane per conoscere tutti i dettagli: al momento non si sanno le giocate effettuate dai giocatori. Zaniolo e Tonali si sarebbero difesi affermando che non hanno puntato su partite di calcio. Staremo a vedere.