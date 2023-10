Ciao ciao Napoli, pagano la clausola e vola in Arabia

Il Napoli si vede soffiare un obiettivo di mercato da sotto il nastro, l’Arabia di nuovo grande protagonista

Non arrivano buone notizie per il Napoli dal fronte calciomercato. Gli arabi infatti sono pronti ad effettuare un nuovo scippo dopo quello clamoroso avvenuto questa estate e legato a Gabri Veiga. Il centrocampista sembrava a un passo dai partenopei, ma poi l’Al Ahli è riuscito ad assicurarselo con una offerta (monstre, come al solito dell’ultimo minuto).

Qui non siamo davanti a una vicenda identica, ma i punti di contatti sono diversi. Il Napoli infatti questa estate ha dovuto sistemare la sua difesa. Kim ha lasciato la Campania per approdare al Bayern Monaco dopo il pagamento della clausola rescissioria. Il presidente De Laurentiis ha tenuto in considerazione diverse piste per la sostituzione del suo pretoriano. La scelta alla fine è ricaduta su Natan.

Il brasiliano del Bragantino però sta faticando a inserirsi nello schacchiere campano. Sotto la guida di Rudi Garcia, il Napoli tutto sta affrontando un momento particolarmente complicato e per un giocatore che arrivato da tutt’altro campionato e da tutt’altra cultura chiaramente diventa difficile adattarsi. Il tecnico ex Roma sta quindi tamponando intanto affidandosi spesso a Ostigard e a Juan Jesus oltre al solito Rrahmani.

L’Al-Ittihad si inserisce e il Napoli saluta Le Normand

La sensazione è che ci sia da intervenire però di nuovo sul calciomercato per ridare solidità al reparto. Ecco quindi che i partenopei hanno riattivato alcuni vecchi nomi che possono tornare in auge. Tra questi c’è anche Robin Le Normand, difensore della Real Sociedad e della nazionale spagnola. In estate la valutazione dei baschi ha allontanato ADL, che ha quindi appunto virato su altro e optando per Natan.

Ora però che le carte in tavolta sono cambiate, si aggiunge il terzo incomodo che fa saltare il banco. Le Normand è infatti finito nel mirino del mercato arabo. Già folli le cifre spese questa estate da parte dei club del Medio Oriente e non è finita qui. Pronti infatti altri forti investimenti tra il calciomercato invernale e quello estivo, con Le Normand finito nella lista dell’Al-Ittihad.

Il club arabo è pronto a mettere sul piatto i 60 milioni di euro richiesti dalla clausola pur di assicurarsi il classe 1996. Con la proposta giusta l’Al Ittihad è quindi pronto a bruciare la concorrenza del Napoli e per queste squadre abbiamo capito che certe cifre non rappresentano un ostacolo. I partenopei quindi dovranno con tutta probabilità volgere lo sguardo altrove.