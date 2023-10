Inter fino a fine carriera, l’agente frena: “Nel calcio può succedere di tutto”

Può chiudere la carriera all’Inter, ma l’agente non esclude un addio anticipato ai nerazzurri: la frase che preoccupa i tifosi

Una pausa per rigenerarsi, magari per far sbollire un po’ di rabbia. Quella accumulata da Inzaghi e da tutta l’Inter dopo il rocambolesco pareggio contro il Bologna. La rimonta degli uomini di Thiago Motta non è stata digerita dalle parti di Appiano Gentile, ancora meno vedere i cugini del Milan lassù, con due punti di vantaggio, nonostante il derby perso.

Ci sarà tempo e modo per ristabilire le gerarchie, intanto però la sosta per le Nazionali è anche l’occasione per fare il punto sulla situazione contrattuale di alcuni calciatori. Senza il campo a prendersi la scena, dirigenti e procuratori possono approfittarne per pianificare con il giusto anticipo le prossime mosse.

Sta accadendo anche all’Inter dove ci sono alcuni calciatori in scadenza a fine stagione: da Darmian a Mkhitaryan, Marotta e Ausilio devono decidere come procedere e, eventualmente, andare a trattare i rinnovi. Un po’ come successo lo scorso anno con de Vrij: anche l’olandese era in scadenza di contratto e sembrava ad un passo dall’addio prima di firmare il rinnovo fino al 2025.

Ora per il centrale ex Lazio si parla anche della possibilità di prolungare ulteriormente l’accordo con i nerazzurri fino al termine della carriera.

Calciomercato Inter, l’agente di de Vrij: “Sta bene in nerazzurro”

All’età di 31 anni è giusto pensare anche a dove chiudere la propria esperienza in campo e Stefan de Vrij potrebbe farlo proprio in nerazzurro. Del resto quando scadrà l’attuale accordo di anni ne avrà compiuti 33 e quindi il ritiro non sarà poi così lontano.

Di un prolungamento per andare a chiudere la carriera con l’Inter ne ha parlato Federico Pastorello, agente del difensore olandese, non escludendo questa possibilità, ma neanche quella di un addio. L’agente ha svelato che prima di firmare il rinnovo erano arrivate delle offerte, lasciate però sul tavolo “perché la volontà di de Vrij e la mia era di rimanere all’Inter”.

La firma del rinnovo apre la strada da un finale di carriera in nerazzurro, ma Pastorello frena da questo punto di vista: “Sta bene all’Inter – le sue dichiarazioni – ma nel calcio non si sa mai. Ora è focalizzato sul campionato”. Ci sarà quindi tempo per pensare ad altro con de Vrij che si gode il suo sesto anno in nerazzurro, ancora una volta da elemento prezioso per Inzaghi che lo ha praticamente schierato quasi sempre (7 presente in campionato, 1 in Champions). Con un rendimento così, l’Inter a vita non può che essere una concreta possibilità.