Elodie lo ha fatto di nuovo: scatto pazzesco

Elodie ha pubblicato un nuovo scatto pazzesco sul proprio profilo Instagram: la cantante romana manda in delirio i fan, il look è strepitoso

Elodie viaggia forte sulla cresta dell’onda e non ha alcuna intenzione di fermarsi. La cantante ha regalato ai propri fan ben sette nuovi brani, raccolti nel primo Clubtape italiano intitolato Red Light. Tale progetto, disponibile da venerdì 6 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in preorder in formato fisico, rappresenta un eccezionale antipasto del primo tour nei palasport della splendida artista romana.

A tal proposito, ai brani di ‘Red Light’ sarà dedicato un intero blocco musicale all’interno dell’Elodie show 2023, la cui produzione è stata affidata a vivo concerti. Già venduti oltre 55mila biglietti: numerosi i sold out messi a referto, ai quali dobbiamo aggiungere anche quello per la data del 20 novembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano).

Tornando al progetto appena nato di Elodie, lei stessa lo ha presentato attraverso dichiarazioni estremamente chiare e concise: “Tutte le canzoni presentano un messaggio visivo molto forte e pure cattivello. Questo perché chi viene a vedermi deve uscire stanco“, ha spiegato l’ex volto di ‘Amici’ alla stampa.

The Morelli Brothers hanno curato proprio l’aspetto visivo, per far sì che il risultato fosse a dir poco scoppiettante. E si può dire che la missione sia stata portata a termine con successo. Non che si trattasse di un’impresa impossibile, considerando l’effetto che Elodie regolarmente produce in coloro che la osservano.

E la storia d’amore con Andrea Iannone invece? Negli scorsi giorni si era parlato di una presunta crisi tra i due, ma i diretti interessati hanno smentito le voci con i fatti, passeggiando insieme sorridenti per le vie di Milano dopo una colazione con gli amici. Dopodiché, Elodie e Iannone hanno fatto ritorno nella loro dimora, segno di come la relazione stia procedendo nel verso giusto.

Nuovo scatto da urlo: Elodie lascia tutti senza fiato

In tutto ciò, è giunto anche il primo Tapiro d’Oro per la cantante 33enne, consegnato come sempre da Valerio Staffelli durante il programma Striscia la notizia. Il motivo è da ricondurre alle polemiche per le foto in cui Elodie posa nuda, con lo scopo di promuovere il suo lavoro in ambito musicale.

E lei ha prontamente risposto: “Denudarmi così è proprio una mia passione. È il mio modo di esprimermi“. Insomma, Elodie non smetterà di deliziare i suoi numerosi fan su Instagram, dove conta ben 3,3 milioni di followers. Ad esempio, sulla pagina dell’artista capitolina si può ammirare l’ennesimo scatto davvero pazzesco.

Un’immagine estremamente sensuale, che la ritrae mentre indossa un corsetto nero in pelle ed un bikini mozzafiato. Fan letteralmente scatenati nei commenti sotto al post, neanche a dirlo. Un utente ha le idee chiare: “Sempre più completa, sempre più internazionale“. Elodie, infatti, non vuole porsi limiti.