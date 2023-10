Ha litigato con l’allenatore: a gennaio alla Juventus

Il big ha litigato col proprio allenatore la Juventus vuole sfruttare la situazione a proprio vantaggio per prenderlo a gennaio

Il periodo che sta attraversando la Juventus non è certamente dei migliori. Sebbene i bianconeri siano in corsa per qualificarsi alla Champions League, e possano dare fastidio a Inter e Milan per lo Scudetto. Però poi ci sono le vicende extra-campo e quelle è molto difficile superarle. Non sono prestazioni brutte che possono dimenticate subito con una vittoria.

Nel caso della Juventus, ci sono due grosse gatte da pelare da parte della dirigenza. C’è la positività al doping di Paul Pogba, anche alle controanalisi. E c’è l’autodenuncia di Nicolò Fagioli per le scommesse. Due centrocampisti persi in pochissimo tempo per Massimiliano Allegri, che si ritrova a fronteggiare una situazione molto complicata.

Soprattutto perché la Juventus a gennaio deve intervenire sul mercato. C’è attesa per capire per quanto tempo Pogba e Fagioli saranno squalificati e nel frattempo Giuntoli e Manna devono trovare nuove soluzioni. Una di queste riguarda Youri Tielemans, forte centrocampista classe ’97 attualmente in forza all’Aston Villa, ma in rottura totale con Unai Emery. E il suo acquisto potrebbe concretizzarsi subito nella prossima sessione di mercato, per la felicità di Allegri.

Juventus, Tielemans a gennaio è il rinforzo per Allegri

Secondo quanto riferito da ‘Football Insider’, Tielemans vuole lasciare l’Aston Villa a gennaio dopo il litigio con Emery. Il club in prima fila per acquistarlo è quello della Juventus. I Villans non si opporrebbero all’addio del centrocampista belga, arrivato a parametro zero la scorsa estate dal Leicester. Per Allegri si tratterebbe di un colpo importante, visto che Tielemans è capace di giocare sia a due, sia a tre.

Ma è chiaro che bisogna prima trovare la quadra con l’Aston Villa. La Juventus non ha la possibilità economica di acquistarlo a titolo definitivo, per cui si potrebbe procedere con un prestito con diritto oppure obbligo di riscatto. Il litigio tra Tielemans ed Emery è un vero e proprio assist per Giuntoli, che può sfruttare l’occasione a suo vantaggio per sostituire in un sol colpo Pogba e Fagioli.

Tielemans in questa stagione ha collezionato 13 presenze in tutte le competizioni, per un totale di 513′. Ma è una seconda scelta per Emery, che in Premier League non lo ha mai schierato titolare e gli preferisce giocatori come Kamara e Douglas Luiz. La Juventus è alla finestra e vuole portarselo a casa.