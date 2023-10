Leao choc: può firmare subito

Clamoroso colpo di scena in casa Milan: Rafael Leao può salutare subito, una big europea punta forte sul portoghese

Quello che potrebbe sconvolgere il Milan nelle prossime settimane è un vero e proprio terremoto sportivo. Nonostante un inizio di stagione favoloso, la squadra di Pioli rischia di essere travolta da un evento che cambierebbe, e non di poco, il futuro sia in campionato che in Champions: potrebbe perdere Rafael Leao, il top player assoluto della squadra negli ultimi anni.

Il rinnovo firmato nei mesi scorsi non è evidentemente una garanzia per la sua permanenza nel club rossonero. Quando all’orizzonte si presentano infatti opportunità come quella che sembrerebbe essersi palesata negli ultimi tempi, tutto torna in discussione, e oggi in molte fonti, soprattutto dall’estero, sono certe che Leao lascerà presto Milano. Forse già a gennaio.

Può sembrare paradossale. E in effetti lo sarebbe. Perdere il proprio giocatore più forte e decisivo a metà stagione, per una squadra che lotta per conquistare i più grandi traguardi, lo scudetto e un nuovo exploit in Champions, sarebbe incomprensibile per il Milan.

Ma all’estero sono certi che Rafael Leao sia finito nel mirino di un club blasonatissimo e importantissimo, uno di quelli a cui non è possibile dire di no. E davanti a un’offerta mostruosa difficilmente la dirigenza rossonera potrebbe resistere.

Il Milan trema: la big europea vuole Rafael Leao subito

D’altronde, il nuovo corso rossonero lo ha dimostrato ampiamente: tutti sono importanti, nessuno è incedibile, alle giuste cifre. Ecco perché anche Leao potrebbe essere lasciato libero di andare, anche a gennaio, dovesse presentarsi qualcuno con un’offerta davvero irrinunciabile.

Per irrinunciabile s’intendono proposte davvero faraoniche, non inferiori ai 150 milioni di euro. Soldi che un club come quello rossonero potrebbe reinvestire in un attaccante, o forse anche un paio, in grado di diventare in breve tempo forte quanto o forse anche più del portoghese.

Ma chi sarebbe disposto a investire così tanto sul numero 10 milanista? Oltre al Liverpool, che in tempi non sospetti ha manifestato interesse per il calciatore, soprattutto in caso di partenza di Salah, è il Real Madrid, secondo Todofichajes.com, ad aver messo maggiormente nel mirino il calciatore portoghese.

Alla perenne ricerca di un nuovo numero nove, seppur con caratteristiche particolari, il Real avrebbe individuato nell’ex Lille il giocatore perfetto. Una squadra a cui sarebbe impossibile, o quasi, dire di ‘no’ da parte del giocatore, che farebbe sicuramente un upgrade non solo in termini di carriera, ma anche a livello economico, visto che gli stipendi garantiti dal club madridista sono sicuramente superiori a quelli della nostra Serie A.

Semplici rumor di mercato, ipotesi suggestiva o rischio concreto per il Milan? Al momento tutte le ipotesi hanno pari dignità. L’unica certezza è che Rafael Leao piace moltissimo in Europa e che difficilmente il portoghese rimarrà fino al 2028, anno della scadenza del contratto firmato solo pochi mesi fa.