Brusca frenata, c’è distanza: può lasciare il Milan

Il futuro del calciatore nel club rossonero appare al momento incerto. La distanza tra l’esperto centrocampista e la società è al momento evidente.

L’inizio stagione del Milan è stato sicuramente abbastanza positivo. Il club è andato oltre ogni attesa in campionato ed è al momento primo in classifica in solitaria, davanti a club sulla carta più pronti come Inter, Juventus e Napoli. Allo stesso tempo la squadra ha trovato finora grosse difficoltà in Champions League, solo 2 punti nelle prime due giornate del girone.

Ora il club rossonero è atteso ad un tour de force importante, diversi impegni di rilievo tra campionato e Champion League. Domenica ci sarà subito il big match contro la Juventus, ma fondamentale per il Milan è soprattutto il doppio confronto europeo contro il Psg dove è fondamentale ottenere almeno una vittoria. Altrimenti l’eliminazione nella fase a gironi potrà diventare realtà.

Il Milan ha cambiato davvero tanto, nell’ultima sessione di calciomercato sono partiti giocatori importanti – basti pensare a Sandro Tonali – e sono arrivati diversi rinforzi tra centrocampo e attacco. Proprio il centrocampo è il reparto che è cambiato di più, sono arrivati Loftus Cheek, Musah e Reijnders ma un calciatore è sempre fondamentale negli schemi di Stefano Pioli. Stiamo parlando di Rade Krunic, il vero e proprio equilibratore del club rossonero. Il giocatore sta sostituendo al meglio l’infortunato Bennacer ed in generale Pioli lo utilizza quasi sempre, un vero e proprio jolly da utilizzare nello scacchiere tattico rossonero.

Milan, il centrocampista può dire addio

Krunic in estate è stato molto vicino all’addio, sul calciatore c’era il Fenerbahce, pronto a mettere sul piatto una grossa offerta. Il Milan – soprattutto su volontà di Pioli – ha deciso di trattenere il calciatore ma ora sia lui che il suo staff presentano il conto. Il calciatore bosniaco vuole rinnovare il contratto, un rinnovo con netto adeguamento rispetto alle cifre attuali. Al momento però c’è grande distanza: il Milan offre al calciatore 2 milioni di euro più bonus mentre Krunic chiede almeno 3 milioni. Numeri importanti soprattutto considerando l’età del calciatore.

Il Milan prende tempo e come riporta Sky Sport non è certo che la trattativa vada a buon fine. Serve l’ok della società, l’ok a fare uno sforzo per un calciatore importante per Pioli ma non più negli standard societari. E in caso di doccia fredda sulle trattative non è da escludere una nuova rottura, stavolta che porti alla cessione del calciatore. Il Milan valuta, Pioli spera nella conferma del suo pupillo ma la strada è piuttosto lunga.