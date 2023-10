Federica Calemme, come non l’avete mai vista: la lingerie trasparente svela (quasi) tutto

Le forme messe in bella mostra non fanno che portarle ancora più visibilità nel mondo del web. Scatti da urlo

La modella e influencer Federica Calemme continua a mostrarsi in forma smagliante sui social, con dei contenuti che non possono far altro che lasciare i fan senza parole.

La carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata nel 2017 per Federica, grazie alla partecipazione nel noto concorso di bellezza ‘Miss Italia’ che però non riesce a vincere. Questa partecipazione, però, le consente di approdare sul piccolo schermo in diverse trasmissioni come ‘Ciao Darwin’ e ‘L’Eredità’, nel ruolo di ‘professoressa’.

Recentemente ha preso parte alla sesta edizione del ‘Grande Fratello Vip’ condotto da Alfonso Signorini, che le ha portato ancor più visibilità.

Federica Calemme esagerata, l’intimo mostra (quasi) tutto: Instagram in tilt

Oggi Federica può essere considerata un influencer a tutti gli effetti, condividendo con i suoi follower sia momenti di vita professionale che privata. Questo va a testimoniare quanto i contenuti pubblicati dall’influencer siano apprezzati dal pubblico, che non perde occasione di farle sentire tutto il supporto nei commenti. Uno degli ultimi scatti pubblicati da Federica ha suscitato grande interesse nei follower, che non hanno potuto far altro che restare di sasso per ammirare una bellezza ed una sensualità da urlo.

Nella foto in questione possiamo ammirarla con indosso un solo intimo a due pezzi di colore nero firmato Intimissimi. Oltre ad un fisico da sogno, a catturare l’attenzione di tutti sono delle forme esplosive, con un lato A a dir poco prosperoso. Il contenuto in questione ha fatto il pieno di like, con i fan che si sono scatenati nei commenti.

“La modella con più intensità e bellezza”, “sei una meraviglia” e “sei semplicemente spettacolare”, sono solo alcuni dei commenti che hanno invaso lo scatto in questione. Questo dimostra quanto Federica sia reputata una delle influencer italiane più belle nel mondo dei social, con i fan che non aspettano altro che un nuovo contenuto dove poterla ammirare in tutto il suo splendore.

Il consiglio che ci sentiamo di dare è quello di non perdervi nulla di Federica Calemme, perché siamo certi che continuerà a stupirvi sempre di più con scatti decisamente bollenti. Noi, a maggior ragione i suoi numerosi fan, staremo qui ad aspettare i suoi prossimi post. L’attesa, crediamo, sarà molto breve…