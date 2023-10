Calciomercato, Fabian Ruiz l’assist per la Juventus: l’intreccio decisivo

La Juventus ha intenzione di intervenire sul fronte calciomercato a gennaio. L’intreccio decisivo con Fabian Ruiz, il retroscena da urlo

Dopo i casi Pogba e Fagioli, la Juventus dovrebbe così tornare ad operare sul mercato per andare a puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Tra alti e bassi, la compagine bianconera lotterà per le prime quattro posizioni in classifica. L’obiettivo resta alla portata di Chiesa e compagni, ma nuovi problemi affliggono la società torinese.

Saranno settimane intense per la Juventus per mirare sempre più in alto. Tanti nomi sono circolati già sul fronte calciomercato per arrivare a big pronti per il centrocampo di Allegri. Altri obiettivi per continuare il processo di crescita iniziato da pochi mesi dopo la rivoluzione avvenuta anche a livello societario. Circa due mesi e mezzo all’apertura della sessione invernale di calciomercato: ecco chi potrebbe arrivare in maglia bianconera.

Calciomercato Juve, colpo a gennaio: l’intreccio con Fabian

La Juventus continuerà a puntare di nuovo in alto per dimenticare gli anni bui attraversati in queste stagioni. Tanti problemi sono piombiati a Torino e non sembrano ancora finire. Ora il possibile colpo a gennaio per la gioia dei tifosi bianconeri: ecco di chi si tratta, conosce già la Serie A per aver militato tante stagioni.

In estate è stato accostato a lungo alle big della Serie A, tra cui anche Milan ed Inter, ma ora Rodrigo De Paul potrebbe vestire la maglia bianconera, questa volta quella della Juventus dopo aver trascorso tante stagioni all’Udinese. Con le possibili squalifiche di Fagioli e Pogba, la Juventus sarà costretta a mettere a segno un colpo da urlo a centrocampo: l’argentino conosce già molto bene il campionato italiano. L’assist arriverebbe proprio dall’ex Napoli, Fabian Ruiz, accostato all’Atletico Madrid dopo che è stato messo ai margini da Luis Enrique al Psg: l’indiscrezione è stata lanciata dal portale spagnolo Fichajes.com.

Un altro retroscena davvero succoso di calciomercato in orbita bianconera. Il ds Giuntoli ha fatto intendere al Festival dello Sport che ci sarà qualcosa a gennaio, ma al momento tutto sembra tacere. Fagioli e Pogba potrebbero così salutare anzitempo la stagione per le varie vicende extra-calcistiche in cui sono coinvolti i due giocatori bianconeri. Un momento decisivo per fare già subito il primo bilancio per mirare sempre alle prime posizioni della classifica di Serie A.