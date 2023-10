La Juve pesca in B: ecco l’erede di Pogba

La Juventus non si ferma e progetta l’assalto all’erede di Paul Pogba: l’ultima sorpresa può arrivare direttamente dalla B

Saranno settimane movimentate quelle che la Juventus è destinata a vivere. Il campo, da un lato, ha recentemente regalato una grande gioia alla squadra di Massimiliano Allegri: il netto 2-0 rifilato al Torino nel Derby della Mole tiene vicino il treno Scudetto.

D’altro canto, però, la ‘Vecchia Signora’ deve fare i conti con due situazioni alquanto spiacevoli sviluppatesi molto lontano dal rettangolo verde. La prima, ovviamente, riguarda Paul Pogba. Il centrocampista francese, che ha fatto enorme fatica ad imporsi nell’ultimo anno a causa dei continui infortuni, è incappato in un’inattesa positività al testosterone. In seguito ai consueti controlli antidoping post Udinese-Juventus, il 30enne transalpino è finito nei guai. E adesso, dopo le controanalisi positive, il suo destino pare segnato: sarà squalificato, probabilmente per un lunghissimo periodo.

Resta possibile la tanto chiacchierata ipotesi rescissione per risparmiare diversi milioni dal contratto di Pogba. Ma intanto il club torinese deve fare i conti pure con un’altra clamorosa mazzata: Nicolò Fagioli sarà squalificato con l’accusa di aver effettuato scommesse illegali. Il giovane centrocampista è la prima pedina in un filone che, in mano alla Procura, può riservare amarissime sorprese anche ad altri club italiani e non solo. Ecco perchè in ottica calciomercato, soprattutto in vista dell’imminente sessione invernale, la Juventus sta già dando la caccia ad almeno un grande rinforzo per la mediana.

Lascia la B e firma con la Juve: colpo folle di Giuntoli

L’idea di Giuntoli è quella di portare alla corte di Massimiliano Allegri un giocatore che possa ricordare in parte le caratteristiche di Pogba. Si è parlato a lungo di Khèphren Thuram del Nizza così come resta viva pure la suggestiva opzione Thomas Partey. L’ex dirigente del Napoli è tuttavia affascinato da una suggestiva ipotesi che potrebbe portare un rinforzo direttamente dalla B per il centrocampo del ‘Conte Max’.

Occhi in Championship, la Serie B inglese, dove il Leicester è sprofondato lo scorso giugno in seguito ad una stagione davvero deludente. La Juventus sta pensando a Wilfred Ndidi, centrocampista classe 1996 e nazionale nigeriano sotto contratto fino al 30 giugno 2024 con i ‘Foxes’. Un nome che potrebbe quindi divenire caldo per gennaio, ad un prezzo vantaggioso visto che l’accordo con gli inglesi scadrà molto presto. In ogni caso, quella di Ndidi rimane una possibilità vivissima anche per la prossima estate.

A parametro zero, quando il 26enne di Lagos potrebbe decidere di accettare la corte bianconera: e in quel caso Giuntoli dovrà garantire solo lo stipendio al giocatore e nessun indennizzo al Leicester. In questa sua ultima stagione in Inghilterra Ndidi ha collezionato fino a questo momento 14 presenze con 3 reti tra Championship ed EFL Cup con 4 assist vincenti all’attivo.