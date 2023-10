Lato A incontenibile: Erjona Sulejmani toglie il fiato

In campo l’Albania dilaga contro la Repubblica Ceca, sugli spalti anche un’incontenibile Erjona Sulejmani: il lato A toglie il respiro

Sugli spalti dell’Air Albania Stadium di Tirana c’era anche una tifosa d’eccezione. Ad assistere alla rotonda vittoria per 3-0 della Nazionale albanese, guidata in panchina da Sylvinho che lo scorso febbraio ha raccolto il testimone dal decano dei tecnici italiani, Edy Reja, contro la Repubblica ceca anche Erjona Sulejmani, modella ex moglie del centrocampista svizzero, ma di origini albanesi, Blerim Dzemaili.

D’altra parte, l’occasione era di quelle importanti. Con il successo sulla Repubblica Ceca l’Albania ha messo più di un’ipoteca sulla qualificazione a Euro 2024: 13 punti in classifica e testa del girone, con la Polonia e la stessa Repubblica Ceca a distanza di sicurezza.

Quindi, per il match che avvicina l‘Albania a una storica qualificazione agli Europei, che saranno ospitati in Germania, proprio non poteva mancare la prorompente modella, star dei social network nonché l’albanese più amata e ammirata al mondo.

Gli uomini di Sylvinho hanno dato spettacolo in campo regolando con un netto 3-0 i cechi, sugli spalti ci ha pensato l’ex di Dzemaili e di Alessandro Basciano a mandare in estasi i tifosi.

Erjona Sulejmani toglie il fiato: il lato A è da urlo

Il suo favoloso lato A, come documenta lo scatto che la mostra sulle gradinate dell’Air Albania Stadium di Tirana postato sul suo profilo Instagram dove vanta 45o mila follower, toglie letteralmente il respiro.

Lunghi capelli neri corvini che le corrono sulle spalle, labbra turgide e voluttuose, cappellino d’ordinanza con tanto di aquila nera bicipite, cioè a due teste, simbolo dello Stato albanese (campeggia al centro della sua bandiera nazionale in campo totalmente rosso), come una tifosa qualsiasi, Erjona Sulejmani ha fatto una ‘sleale’ concorrenza ai calciatori che correvano, sudavano, dribblavano, ecc. sul rettangolo verde.

Già. D’altra parte, per i tifosi che hanno gremito l’Air Albania Stadium di Tirana era davvero impossibile distogliere lo sguardo dal suo bombastico lato A anche se in campo la loro Nazionale si giocava una fetta importante di qualificazione ai prossimi Europei.

Neanche i suoi follower riescono a staccare gli occhi dallo scatto di cui sopra. Lo hanno fatto solo per inondarlo di ‘mi piace’, ‘cuoricini’, ‘emoji con gli occhi a cuoricino’ e commenti entusiastici. Tra quest’ultimi spicca “ecco perché ha vinto l’Albania”. Come dare torto al suo autore?

In effetti, il tifo da parte di una bellezza tutta curve mozzafiato come l’ex moglie di Dzemaili, per citare il claim della campagna pubblicitaria di una famosa bibita energizzante, mette le ali ai calciatori. Ragion per la quale ogni tifoso si augura che Erjona Sulejmani condivida la sua stessa passione calcistica: il successo, in qualsiasi match, sarebbe assicurato!

