Napoli: sfuma l’obiettivo, ADL tenta l’ultimo assalto

In casa Napoli il futuro prossimo preoccupa i tifosi. La società valuta ancora il futuro di Rudi Garcia, ma ci sono ancora forti dubbi

Siamo solo a metà Ottobre e in casa Napoli nessuno si aspettava di trovarsi in questa situazione. I tempi della vittoria del terzo scudetto e del grande entusiasmo in città sembrano lontanissimi e la società di Aurelio De Laurentiis vive uno dei momenti più complicati della sua storia recente.

L’avvento di Rudi Garcia non è stato come i tifosi si aspettavano e la posizione del francese – dopo circa due mesi dall’inizio del campionato – appare già in forte bilico. A dire il vero De Laurentiis avrebbe già salutato il tecnico transalpino, ma la società valuta ancora i possibili sostituti. Antonio Conte era il pallino del patron azzurro, ma ha detto no ed ha preferito attendere. Il tecnico pugliese difficilmente prende la squadra a stagione in corso ed anche questa volta ha deciso in questo modo.

Eppure De Laurentiis aveva rilasciato dichiarazioni pesanti contro Rudi Garcia, quasi sfiduciando l’attuale tecnico partenopeo. Senza Conte è più difficile arrivare all’esonero e quindi la società attenderà qualche altra partita. Allo stesso tempo il dubbio dei tifosi è chi davvero potrebbe prendere il posto dell’attuale allenatore del Napoli. I nomi sono davvero molto pochi e un altro big è vicino a sfumare.

Napoli, Tudor pronto a intraprendere una nuova avventura

La principale alternativa a Conte per sostituire Garcia era un altro ex Juve, l’allenatore croato Igor Tudor. Questi – dopo aver iniziato come secondo di Pirlo in bianconero – ha allenato con buoni risultati prima l’Udinese e recentemente l’Olympique Marsiglia e ora cerca un nuovo club. L’opzione Napoli sembra al momento distante, o meglio, al momento il tecnico non sembra voler attendere De Laurentiis e i suoi repentini cambiamenti. Da qui la scelta di accettare una nuova panchina: fonti turche confermano, Igor Tudor è molto vicino a diventare il nuovo allenatore del Besiktas.

Il portale Germanijak evidenzia due fattori che avvicinano di fatto Tudor al club turco. Il Besiktas ha annunciato il viceallenatore Vukas e il preparatore atletico Modric nel club, ed entrambi fanno parte dello staff di Tudor; da qui la convinzione sempre più evidente che il club possa annunciare presto Tudor. Sfuma quindi un altro allenatore con il Napoli che spera nella risalita di Rudi Garcia: le alternative al momento scarseggiano e dopo Conte anche Tudor è vicino al no definitivo. Il Napoli dovrà prendere eventualmente altre strade.