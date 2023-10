Juventus gelata: tre ‘addi’ a gennaio

Ecco le dichiarazioni sui tre obiettivi della Juventus per il centrocampo. A gennaio la Juve potrebbe dire addio a tre giocatori.

Le voci di mercato sulla Juve si fanno sempre più presenti dopo le recenti notizie della squalifica di Pogba e del caso Fagioli, che potrebbe passare molto tempo lontano dai bianconeri. I possibili sostituti arriveranno dal mercato di gennaio, ma per adesso la strada sembra in salita.

Marco Guidi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di TvPlay, dando delle indicazioni su tre obiettivi bianconeri per la prossima finestra di calciomercato, valutando la fattibilità degli affari.

Il centrocampo della Juventus è attualmente in emergenza. Giuntoli non ha intenzione di pescare dagli svincolati, e i bianconeri dovranno scegliere uno o due nomi per gennaio. Trovarne già uno, però, sembra più difficile del previsto.

Guidi ha espresso la sua opinione sulle possibili trattative, con spunti interessanti per i tifosi bianconeri. Ecco i possibili nomi per il mercato di gennaio e le alternative.

“Infattibile”: ecco le dichiarazioni su un obiettivo della Juve

Il primo dei tre nomi presi in considerazione è quello di Khéphren Thuram, stella del Nizza cercato da molti club europei. Marco Guidi. giornalista de ‘La Gazzetta Dello Sport’ ha parlato di Thuram a TvPlay, definendola una trattativa difficile: “Difficilissimo il colpo Thuram, probabilmente andrà via in Premier a cifre proibitive per le casse bianconere”. Anche Hojbjerg, centrocampista del Tottenham, è stato menzionato. Il danese, però, costa ancora troppo (la sua valutazione si attesta sui 30 milioni) e gli Spurs potrebbero rifiutare eventuali richieste di prestito.

C’è un terzo nome che risulta il più fattibile: Lazar Samardzic. Dopo la mancata trattativa con l’Inter, il giocatore serbo-tedesco è rimasto all’Udinese, club in buoni rapporti con la Juve che potrebbe fare un ‘regalo’ a Giuntoli e a Massimiliano Allegri. L’opzione Samardzic intriga la Juve, e Marco Guidi lo ha selezionato come il più ‘papabile’ tra i tre.

Nonostante la valutazione di circa 20 milioni, il serbo potrebbe arrivare con la formula del prestito più obbligo di riscatto, aspettando miglioramenti finanziari per la Vecchia Signora. La Juve è disposta a vendere gli esuberi per cercare la somma necessaria, o in alternativa deve sperare nel ritorno di Fagioli, molto improbabile al momento.

Da vedere, ad oggi, il possibile futuro del centrocampo bianconero. Potrebbero arrivare nuovi nomi oltre a Samardzic. ma per adesso la Juventus deve ancora schiarire le idee.