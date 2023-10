Colpaccio bianconero: il derby di Roma è già iniziato

Roma e Lazio interessate al terzino, ma per arrivare a lui saranno necessari ingenti sforzi finanziari: il derby di mercato è già entrato nel vivo

La sosta per le nazionali permette ai vari club italiani di pensare alla prossima finestra invernale di calciomercato, da sempre utilizzata dai vari dirigenti per sistemare la rosa o mettere le mani su qualche talento interessante.

Sia Roma che Lazio si trovano in questo momento a fare i conti con le proprie tasche per capire se ci sono le possibilità concrete per operare in entrata in vista del prossimo mercato. Per entrambe sarà necessario trovare la quadra soprattutto in difesa.

La Roma, ad esempio, dopo gli infortuni di Chris Smalling e Diego Llorente, ha bisogno per forza di cose di un nuovo calciatore per la propria retroguardia in modo da dare più carte da giocare a Mourinho. Stesso discorso dicasi per la Lazio che ha intenzione di migliorare ancor di più il proprio reparto in vista di una stagione ricca di impegni tra Serie A e coppe.

Un nome interessa a entrambe le società. Non sarebbe una novità per il calcio italiano, in passato ha giocato infatti in prestito all’Atalanta, ma a differenza di allora sembra diventato un altro calciatore.

Mercato: Roma e Lazio su Arana, ma la concorrenza non manca

Guilherme Arana, terzino brasiliano in forza all’Atletico Mineiro, piace davvero a tutti. Non solo a Roma e Lazio, ma anche a molti club inglesi: stando alle indiscrezioni rilanciate dal portale 90min, sul terzino brasiliano si starebbe muovendo sul serio il West Ham di David Moyes che necessita di un terzino sinistro dopo l’infortunio di Cresswell (nell’ultimo periodo sta adattando in quel ruolo Emerson Palmieri).

I londinesi avrebbero per questo motivo inviato dei propri osservatori a Cuiabá (Mato Grosso, Brasile), in occasione della sfida tra Brasile e Venezuela (per la cronaca terminata 1-1, reti di Gabriel Magalhaes ed Eduard Bello).

Gli Hammers fanno sul serio per un calciatore che seguono da diverso tempo e che ritengono più che adatto ai ritmi del calcio inglese, decisamente differenti rispetto a quelli del campionato brasiliano. Roma e Lazio nel frattempo rimangono sullo sfondo, consapevoli che sull’ex Atalanta ci sono altri club europei come Brentford, Wolverhampton, Lille, Lens e Lione e Werder Brema. Il futuro del brasiliano è tutt’altro che deciso.