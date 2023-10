Jolanda lascia senza fiato: scatto esplosivo

Jolanda De Rienzo è sempre al massimo della forma, anche nella pausa per le nazionali ha un pensiero decisamente sensuale per i fan

I selfie sono all’ordine del giorno, la conduttrice di Sportitalia non ne fa a meno e mostra così anche un fisico abbastanza in forma, messo in risalto da un look sempre funzionale alla sua eleganza.

Sono giorni di attesa nel calcio italiano, le notizie di cronaca parlano di altro rispetto a un semplice pallone che rotola. Non è facile così orientarsi per il pubblico, che hanno però una sorta di dea della notizia, dalla quale prendere informazioni come nel caso di Jolanda De Rienzo, giornalista campana.

Ha un suo pubblico affezionato, sa tenere viva la discussione e far partecipare un po’ tutti alle sue trasmissioni. È una presenza di forte impatto, proprio perché riesce a coinvolgere nei suoi programmi gli ospiti e il pubblico, parlando con semplicità e competenza. Aspetti apprezzati insieme alla sua bellezza, che rimane sempre una sorta di porto sicuro per i fan.

De Rienzo, lo scatto è virale

Il suo canale social è molto attivo, non è un caso come sia uno dei più seguiti per quanto riguarda le donne che si occupano di sport. È una presenza rassicurante per il pubblico, le informazioni calcistiche hanno tutto un altro sentore nelle sue trasmissioni, ed è sempre particolarmente brava nel far sentire tutti a suo agio. Il pubblico si rilassa con i suoi programmi e aumenta il battito cardiaco nel guardare i suoi scatti, i selfie di Jolanda sono infiammanti.

È un decolletè in bella mostra quello della conduttrice, che ovviamente conferma la sua grande forma davanti al pubblico. Mamma anche di un figlio, Jolanda De Rienzo piace per la sua attitudine al sorriso e la capacità di essere al centro dell’attenzione, è una presenza scenica non indifferente all’interno delle trasmissioni sul canale 60 del digitale terrestre.

Punto di riferimento su Sportitalia, per tanti è ormai una sorta di guida al campionato nel weekend, spesso tocca a lei e al suo gruppo il commento di quanto accade in Serie A nelle gare delle 18 al sabato. Un bel vedere per il pubblico, quindi, che accompagnerà domenica dopo domenica il cammino del campionato italiano, già dal prossimo fine settimana ci sarà tanto da raccontare. Sempre se non ci saranno altri scossoni sul fronte extra calcistico come già avvenuto nei giorni scorsi.