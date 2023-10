Colpo bianconero e scippo all’Inter: la Roma c’è

L’Inter rischia di restare al palo per un affare molto interessante. Attenzione alla Roma di José Mourinho per il colpo bianconero

Negli ultimi anni, la Serie A ci ha abituato sempre di più a sfide appassionanti, duelli di calciomercato estenuanti tra big e in cui, alla fine, c’è chi gioisce e chi inevitabilmente deve dirottare la sua attenzione su altri obiettivi.

Ben presto, la stessa situazione potrebbe verificarsi per Tosin Adarabioyo. Si tratta di un difensore classe 1997, in forza al Fulham e di nazionalità inglese, ma di origini nigeriane.

È nato a Manchester e ha dalla sua una prorompenza fisica che lo rende estremamente interessante per il nostro campionato e le sue esigenze tecniche. Il profilo, quindi, è particolarmente utile: è arrivato nel pieno della sua carriera ed è pronto ad affrontare una nuova avventura, probabilmente anche a confrontarsi con un nuovo campionato, nonostante le sue caratteristiche siano ideali per la Premier League. Però, ha totalizzato una sola presenza da inizio anno e nessuna da titolare.

Il suo contratto è in scadenza al 30 giugno 2024 e questo lo rende uno profilo comunque molto appetibile per le big italiane. Di fatti, sembra già alle porte una vera e propria sfida per portare il centrale alto 196 centimetri nel nostro paese.

Tutti pazzi per Adarabioyo: la Roma lo scippa all’Inter

L’Inter segue con grande interesse il destino di Adarabioyo, pronta a portare a casa un difensore che potrebbe fare comodo da centrale puro nelle rotazioni di Simone Inzaghi, soprattutto se Yann Bisseck dovesse lasciare Milano per fare esperienza in prestito.

I nerazzurri, però, devono fare i conti con una concorrenza piuttosto ingombrante, quella della Roma di José Mourinho. La difesa dei giallorossi ha denunciato diverse mancanze da inizio anno e molti più gol subito rispetto a quelli precedenti, in più è necessario un ricambio generazionale e un difensore che possa alternarsi con Chris Smalling e offrire un contributo importante.

Per questi motivi, i capitolini potrebbero presto spingere per bruciare la concorrenza, in particolare quella dell’Inter, e tesserare il calciatore a parametro zero per la prossima stagione. Il mercato degli svincolati sta diventando una specialità di Tiago Pinto che ora dovrà muoversi con anticipo per concludere il prima possibile l’operazione.

Da gennaio, Adarabioyo potrà firmare con qualsiasi altro club per giugno, se intanto non dovesse arrivare la firma a sorpresa del rinnovo con il Fulham, e allora il club della Capitale potrebbe concludere l’affare.