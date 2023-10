Chiara Nasti provoca gli haters: lo scatto non lascia dubbi

Abituata ad essere nel mirino degli haters, Chiara Nasti non perde occasione per rispondere: l’ultima immagine fa già discutere

Non è ancora tempo di bilanci, perché quelli si faranno a fine anno. Ma Chiara Nasti può già considerare il suo 2023 come un anno indimenticabile, forse il migliore della sua giovane vita. Nel giro di pochi mesi è diventata prima mamma di Thiago e poi moglie di Mattia Zaccagni, una doppia svolta non proprio attesa.

Cosa manca adesso per completare il quadro? In teoria nulla, anche se l’idea di un secondo figlio sta prendendo piede, come ha ammesso lei rispondendo ai suoi follower su Instagram. L’influencer e imprenditrice napoletana non ha nascosto le sue voglie, però ha anche aperto la porta alla possibilità di fare tris ora cfhe ha scoperto il piacere della maternità.

Chiara non pone limiti al tempo, ma ammette che è un pensiero comune come Zaccagni. A lui questi volta piacerebbe avere una femmina, lei invece non avrebbe problemi se dovesse arrivare di nuovo un maschio e poi una bimba.

Progetti importanti e le conferma che in due anni per lei è cambiato tutto, tanto che la maggiore delle sorelle Nasti oggi è una donna più completa. Nell’estate 2021 in vacanza a Ibiza aveva conosciuto Mattia Zaccagni, presentato da amici comuni, dopo la vicenda tormentata con Nicolò Zaniolo.

Da lì è partita la storia che le ha cambiato la vita. Per ora stanno bene così anche perché negli ultimi mesi hanno vissuto emozioni a catena. Prima la nascita del figlio, a giugno anche le nozze. Volevano un matrimonio da favola e ci sono riusciti, nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli e il ricevimento a Villa Miani, come Francesco Totti e Lorenzo Pellegrini.

Se la vita privata di Chiara Nasti è da incorninciare, però quella pubblica un po’ meno, anche se in fondo lo aveva messo in conto. Una come lei, sovraesposta in continuazione sui social, ha milioni di follower ma anche centinaia di haters che non perdono occasione.

Chiara Nasti provoca gli haters: arriva la risposta definitiva dopo l’ultimo attacco

Una delle accuse più comuni e ripetute è quella di essere una mantenuta, una che non sa fare niente ma ha trovati la via giusta per continuare nella sua condizione. Così ancora una volta è stata polemica furiosa tra Chiara e i suoi detrattori, in questo caso per le faccende di casa.

Uno l’ha invitata ad imparare come si usa la lavatrice e lei ha risposto così: «Non mi è mai piaciuto farle. Le faccende domestiche non le ho mai fatte in vita mia, addirittura la lavatrice, che siamo allo step superiore… Se ho la possibilità, e non per questo sono una cattiva persona, di non poterlo fare e ho chi lo fa per me, perché devo imparare!».

Poi però è scattata la mossa geniale, dopo le migliaia di commenti tra chi le vuole bene e chi la attacca. Lei si è fatta immortalare davanti alla lavatrice, chiedendosi ironicamente che cosa sia. Fine della storia? In effetti il display recita “End”, possiamo chiuderla qui.