Conte apre alla Roma: confessione in diretta televisiva

Il tecnico salentino si è raccontato a cuore aperto nel corso di una lunga intervista: nel suo futuro potrebbero esserci il giallorosso

Tutto sommato, a pensarci bene, potrebbe essere un ritorno alle origini. Per lui, salentino doc, che ha intrapreso la carriera da calciatore nel Lecce prima di approdare alla Juve – di cui, nel corso della sua lunga militanza, è stato anche Capitano – il giallorosso è di casa. Chissà che non diventi presto, in un futuro che sembra ora improvisamente vicino, un abbinamento di colori da trasferire nell’àmbito della propria professione.

Antonio Conte, per buona parte dell’estate accostato alla Juve, il suo vecchio amore, ha mantenuto intatta la sua intenzione di restare fermo un anno. I problemi fisici accusati lo scorso anno, quando ancora era alla guida del Tottenham, gli avevano perfino fatto saltare una serie di partite in panchina. Quasi un sacrilegio per un motivatore di siffatto lignaggio.

Negli ultimi giorni, complice la complicata situazione che sta vivendo Rudi Garcia in quel di Napoli, l’ex tecnico di Inter e Chelsea è stato accreditato di prendere il posto del transalpino alla guida del club Campione d’Italia in carica. Nulla di fatto. È stato lo stesso Conte, che ha parlato anche di altro, a spiegarne i motivi nel corso di una lunga intervista all’interno del programma ‘Belve’.

Le succose anticipazioni della chiacchierata con la bella conduttrice Francesca Fagnani riguardano però soprattutto un altro club. Che, guarda caso, veste di giallorosso i propri calciatori.

“Sicuramente Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere, per la passione che ti trasferiscono . Mi auguro un domani che ci sia la possibilità di fare questa esperienza. Quando? Di sicuro non adesso, perché sono situazioni create prima“. Parole e musica di uno degli allenatori più vincenti ancora disponibili su piazza.

Conte alla Roma, ora c’è il clamoroso indizio

Detto del recentissimo corteggiamento di De Laurentiis al disoccupato di lusso, giova ricordare che Conte era entrato già in orbita Roma alla fine della scorsa stagione. Quando ancora non si era ricomposta la frattura tra José Mourinho e la famiglia Friedkin.

Le parti hanno poi chiarito – qualcuno dice non fino in fondo però – le loro posizioni, ma il futuro dello Special One, non insensibile alle lusinghe della Saudi Pro League, sembra ancora più che incerto. Anche a causa di una mancata competitività della Roma ad altissimi livelli.

L’assist di Conte al club di Trigoria è più che evidente dalle parole dello stesso mister. Che si candida, per un futuro che potrebbe presto leggersi ‘presente’ alla guida della società capitolina. Vedere giallorosso, del resto, è già un buon punto di partenza per sentirsi a casa.

