Asllani per la ‘sorpresa’ di Serie A: scambio pazzesco

Kristjan Asllani può lasciare l’Inter in un futuro non così lontano. L’Inter potrebbe utilizzarlo come pedina di scambio

In casa Inter uno dei nomi sempre chiacchierati è quello di Kristjan Asllani. Centrocampista sbarcato in quel di Milano nell’estate del 2022 dall’Empoli in prestito, si è trattato di un investimento totale, tra pagamento iniziale e riscatto, di 15 milioni di euro. È bastata una stagione di Serie A per convincere i nerazzurri, nonostante risorse economiche non particolarmente ricche.

La dirigenza ha subito intravisto in lui evidentemente del potenziale. Lo stesso che ha permesso al centrocampista albanese di diventare titolare in corsa nell’Empoli nonostante fosse solo al primo anno tra i professionisti. Chiaramente però in questo modo l’Inter si è ritrovata anche in casa un giocatore ancora da formare e per il quale serve avere pazienza.

Nelle big però il tempo non è mai troppo e mentre qualcuno invoca calma per poter far emergere il talento di Asllani, altri pensano a delle opzioni sul mercato per portare a casa magari un elemento più pronto per la mediana di Simone Inzaghi. In questo momento sembra comunque prevalere in seno alla dirigenza la linea della fiducia.

Una squadra di A è pronta a chiedere Asllani

In questo momento in entrata l’Inter sta pensando ad Andrea Colpani del Monza. Il centrocampista dalle spiccate doti offensive sta stupendo tutti in quel di Monza, mostrando una crescita costante. I brianzoli lo hanno prelevato inizialmente in prestito biennale dall’Atalanta dopo un anno di maturazione al Trapani. In Serie B il nativo di Brescia ha convinto Galliani, che lo ha riscattato per ben 9 milioni di euro.

Un investimento che sta pagando i dividendi. L’anno scorso una stagione di maturazione in A, con meno di 1000 concessi da Stroppa e Palladino, ma con comunque 4 gol e 1 assist all’attivo. Ora sembra giunto il momento dello step successivo. Il classe 1999 è infatti partito fortissimo, diventando subito titolare e mettendo nel sacco la sfera 4 volte in 8 partite, eguagliando già le sue precedenti statistiche.

Ecco che quindi è naturale che le big lo abbiano già messo nel mirino e l’Inter è in prima fila. L’idea dei nerazzurri sarebbe quella di mettere sul piano Sebastiano Esposito, attualmente in prestito alla Sampdoria che però difficilmente senza la promozione in A pagherà i 7 milioni del riscatto. Galliani però in questo momento sarebbe molto più interessato ad Asllani.

L’esperto dirigente potrebbe fare leva sullo scarso utilizzo del play in quel di Milano, accettando anche magari una parte economica meno consistente rispetto a quella che sarebbe necessaria per Colpani nel caso in cui fosse Esposito il giocatore inserito nella trattativa. Difficile che l’Inter ceda visto l’investimento fatto. Se però Asllani dovesse continuare a non fare il salto richiesto, allora potrebbero aprirsi le porte per uno scambio che avrebbe del clamoroso.