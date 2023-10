Michela Persico fa impazzire: scollatura da brividi

Michela Persico nelle scorse ore è stata protagonista di uno shooting fotografico ad alto tasso di sensualità. Le foto fanno strage di cuori

Il fatto di dover disputare soltanto il campionato ha spinto Massimiliano Allegri a puntare su un numero ristretto di calciatori, lasciandone ai margini diversi altri. Tra gli elementi meno utilizzati dal tecnico della Juventus rientra Daniele Rugani, sceso in campo appena 2 volte contro il Lecce (72 minuti) e l’Atalanta (6).

Nelle altre 6 partite affrontate dalla Juve, invece, il 29enne è rimasto in panchina senza essere mai impiegato. Il classe 1994 può comunque sorridere. La sua love-story con Michela Persico, infatti, procede a vele spiegate.

I due, come noto, si sono conosciuti nel 2016 grazie ad un servizio giornalistico che la ragazza incentrò proprio sul calciatore. Da quel momento in poi non si sono più lasciati diventando genitori, nel 2020, del piccolo Tommaso nonché una delle coppie più glamour nel panorama calcistico italiano.

La Persico, di professione, è una giornalista. In passato ha collaborato con ‘SportMediaset’ mentre di recente lo scorso anno ha condotto la trasmissione ‘Influencer di Stagione” in onda su 7 Gold. Tanti, poi, i progetti paralleli da lei portati avanti che le hanno permesso di vivere esperienze lavorative differenti rispetto a quelle a cui è abituata.

Il regista Cristian De Mattheis, ad esempio, l’ha scritturata per il film “Infiniti” presentato ufficialmente a settembre durante l’edizione 2023 della Mostra internazionale del Cinema di Venezia. Michela, che nel lungometraggio interpreta il personaggio di Greta (l’antagonista principale), nell’occasione si è presentata sul red carpet indossando abiti eleganti e sfarzosi che hanno inevitabilmente catalizzato l’attenzione dei paparazzi presenti.

Lady Rugani dà spettacolo sui social: il Lato A è da impazzire

La compagna di Rugani, di recente, è stata inoltre protagonista di uno shooting fotografico ad alto tasso di sensualità che ha mandato in estasi il popolo di Instagram. Il motivo è da ricercare nel particolare outfit scelto per mettersi di fronte alle telecamere. Shorts neri, giacca dello stesso colore ed un top che a stento contiene il suo generoso Lato A. Immagini che confermano l’ottima forma fisica della Persico, la quale spera di ricevere presto aggiornamenti sul futuro del fidanzato.

Il calciatore, nella scorsa estate, attraverso il suo agente Davide Torchia aveva fatto sapere di non essere interessato al rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno. In questi giorni, invece, l’ex Empoli e la dirigenza bianconeri hanno iniziato a parlare di un possibile prolungamento fino al 2026 a cifre ridotte rispetto a quelle attualmente percepite (3.5 milioni netti all’anno). La fumata bianca appare vicina. La permanenza a Torino della coppia è sempre più probabile.