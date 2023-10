Juve, è fatta: il grande ex ha un nuovo incarico

È stato un protagonista della Juventus e del calcio italiano. Oggi, l’ex bianconero ha ottenuto un nuovo prestigioso incarico

Difensore roccioso e dalla grande grinta, ma anche efficace in zona gol. I tifosi della Juventus si ricordano molto bene di Medhi Benatia, Il difensore marocchino si è ritirato da poco: ha terminato la sua carriera a 36 anni, dopo aver giocato con i turchi del Karagumruk.

Prima la sua esperienza in Arabia all’Al-Duhail, che raggiunse proprio dopo aver salutato per l’ultima volta la Juventus, a gennaio 2019. Fu allora che lasciò l’Italia, dopo aver giocato alternativamente coi bianconeri e col Bayern Monaco.

Per Benatia, che ha vissuto gli ultimi anni di carriera con molti problemi fisici, esperienze in Italia anche con la Roma, che lo ha lanciato ad alti livelli, e con l’Udinese, che per prima lo portò in Italia. Ma il marocchino ha costruito la sua carriera in Francia, dove è nato e dove ha svolto tutto il settore giovanile. Nel suo cuore c’è il Marsiglia, dove sbarcò esattamente 20 anni fa.

L’OM lo prelevò giovane dal Guingamp. A Marsiglia è diventato un giocatore di livello. Per lui in Francia esperienze anche col Tours e con il Lorient, proprio prima dell’arrivo in Italia nel 2010, quando fu preso dall’Udinese. Marsiglia, quindi, la squadra a cui forse è più legato. E dopo 20 anni esatti, Benatia è pronto al ritorno, questa volta con un nuovo incarico.

Benatia riparte dal Marsiglia: sarà il nuovo direttore sportivo

Sarà un dirigente, che farà parte del nuovo corso a seguito delle dimissioni del tecnico Marcelino a settembre. Il presidente Longoria sta riorganizzando la squadra e vuole qualche faccia nuova. Javier Ribalta ha lasciato il suo ruolo di direttore sportivo, seguito anche dal suo braccio destro David Friio. Il presidente Longoria ha scelto proprio Benatia per questo importante incarico.

L’ex nazionale marocchino è l’uomo giusto, perché incarna lo spirito dell’OM in pieno. E’ tutto pronto per l’annuncio ufficiale, che seguirà alle firme che vengono date per imminenti.

Pablo Longoria ha così trovato il suo candidato ideale, quello che desiderava fin dall’inizio. Il profilo del marocchino si è subito distinto tra quelli studiati. Sarebbe stata la scelta numero uno del presidente del Marsiglia, che quindi è riuscito a convincerlo.

Dopo il suo ritiro, l’ex difensore della Juventus è diventato consigliere sportivo del club francese e ha lavorato negli ultimi mesi il trasferimento di diversi giocatori, tra cui Azzedine Ounahi. Benatia ha gestito anche gli interessi del promettente Enzo Millot, centrocampista formatosi nel Monaco e che sta disputando un’ottima stagione allo Stoccarda.