“Ma che madrina…”: Incardona è favolosa, Cairo la esalta

La bellezza esplosiva di Eleonora Incardona continua a fare stragi di cuori, c’è anche un presidente di Serie A che ne rimane colpito

L’influencer abbaglia chi ha davanti, così c’è anche un entusiasta Urbano Cairo a tessere le lodi. L’occasione è quindi propizia anche per un curioso siparietto sui social che diverte gli appassionati sportivi.

Svelare il Giro d’Italia è stato piacevole con una ragazza che ha fatto impazzire, senza dubbio, i presenti e quanti seguivano on line la manifestazione organizzata dalla Gazzetta dello Sport. Non c’è dubbio come il festival dello sport ha trovato nuovi spunti e stimoli soprattutto sul versante extra calcistico.

In particolare, le attenzioni si sono moltiplicate per Eleonora Incardona, super influencer che sta conquistando il cuore di tutti. Del resto, era difficile restare indifferenti davanti alla forma di una delle ragazze più seguite sui social, che anche dal vivo fa decisamente la differenza.

Il Festival dello Sport ha così centrato l’obiettivo di fare parlare, per contenuti ma anche per stile. Il Giro ha creato polemiche per non arrivare al Sud nel 2024, anche se le responsabilità in questo caso vanno divise con la politica.

Incardona, è un giro di complimenti

Se questa è l’unica stonata, quelle liete invece portano direttamente a rifarsi gli occhi, con l’abito di Eleonora Incardona che ha destato curiosità e vivo interesse. La scollatura della Incardona era visibile, una gioia per i presenti.

Non è un caso come sia stato anche Urbano Cairo, presidente del Torino e di Rcs, a commentare insolitamente sul profilo della Incardona: “Ma che madrina ha il giro d’Italia…” con tanto di smile al bacio, facendo anche divertire i tifosi. La risposta della influencer non si è fatta attendere: “Avete scelto bene, complimenti al presidente”, il siparietto sui social è servito, il mondo del ciclismo ha commentato questo curioso scambio di messaggi così come quello calcistico.

Tanto ora da chiedersi se ci sono più appassionati del giro, della Incardona o del Torino. Guardando ai numeri social, l’influencer ha circa 900mila fan ed è un numero più che sufficiente. Magari potrà crescere proprio seguendo qualche gara dei granata che, in fatto a bellezze, sembrano essere già abbastanza sul sicuro considerando due tifose d’eccezione acquisite come Paola Di Benedetto e Carolina Stramare, fidanzate di Bellanova e Pellegri, giovani invidiati per la loro carriera ma ora soprattutto per le loro compagne.