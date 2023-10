Scommesse, dalle intercettazioni nuovi nomi di calciatori: la verità

Da Fagioli a Tonali, che subito hanno ammesso le proprie responsabilità, per arrivare a chiarire la posizione di nuovi calciatori: la verità a galla

Un momento già decisivo per arrivare il quadro della situazione completo. Finora la Procura di Torino sta portando avanti le indagini con i vari interrogatori di Fagioli e Tonali, che sono subito stati ascoltati: ora toccherà anche a Nicolò Zaniolo, che avrebbe ammesso di non aver mai scommesso su partite di calcio.

Un clamoroso colpo di scena potrebbe arrivare nei prossimi giorni con una nuova possibile bufera coinvolgendo altri nomi. Lo stesso ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, ha fatto il nome di nuovi calciatori durante il servizio di Striscia la Notizia andato in onda nella serata del 18 ottobre 2023: i legali di Casali hanno riferito che faranno causa per diffamazione visto che il centrale della Lazio non è stato mai coinvolto nel giro scommesse.

Scommesse, la verità su nomi nuovi di calciatori coinvolti

Una situazione caotica e ricca di colpi di scena con i calciatori che ora sono davvero preoccupati per quello che uscirà fuori. Le indagini proseguono senza sosta per arrivare così a scoprire nuovi legami con la malavita.

Come svelato dall’edizione de Il Corriere della Sera la Procura di Torino non ha terminato il proprio lavoro: starebbe vagliando chat e messaggi ricavati dai telefonini e tablet dei giocatori che sono stati sequestrati. La verità uscirà ancora fuori dopo aver scoperto un giro di scommesse su siti illegali. Dopo le deposizioni di Fagioli e Tonali, potrebbero così uscire anche altri nomi di calciatori, ma non sono i soli al centro di un’indagine con presunti personaggi che fanno parte anche del mondo criminale. L’inchiesta partendo da Torino potrebbe anche coinvolgere nuove Procure in giro per l’Italia per un movimento sempre più vasto.