Wanda Nara ha tradito Icardi: interviene l’avvocato

Il tradimento di Wanda Nara a Mauro Icardi resta ancora oggi un argomento di discussione. Ha parlato anche l’avvocato ed amica della showgirl argentina

Wanda Nara è abituata a fronteggiare il gossip, e questo è un dato di fatto. La bella showgirl argentina è finita spesso in questi anni al centro del dibattito mediatico, anche (e probabilmente soprattutto) per quanto riguarda la sua vita privata.

La storia d’amore con Mauro Icardi è stata analizzata al microscopio in più occasioni. I due hanno fatto parlare molto i media soprattutto nei momenti di crisi, quando si è avuta contezza del fatto che le cose non andavano per il verso giusto. E cosi c’è stato anche un momento durante il quale sembrava davvero che la relazione tra i due fosse arrivata ad un punto di rottura definitiva.

Lo aveva detto la stessa Wanda anche durante un’intervista al programma italiano ‘Verissimo’. Ai microfoni di Silvia Toffanin, infatti, la Nara ammise chiaramente come la bella storia con Mauro fosse arrivata al capolinea. Senza chiudere le porte in via definitiva, questo va detto: a distanza di poche settimane, i due sono infatti stati visti nuovamente insieme, e conseguentemente sono arrivate conferme sul ritorno di fiamma. L’amore, insomma, non è mai sfumato del tutto.

Eppure, attorno a Wanda si sono concentrate anche notizie riguardanti un possibile tradimento a suo marito. Elian Ángel Valenzuela, conosciuto dai più con il nome di L-Gante, è un rapper argentino avvistato proprio con la Nara e che secondo alcuni sarebbe il protagonista di un vero e proprio tradimento.

Wanda Nara ed il tradimento presunto ad Icardi, parla il suo avvocato

Eppure, notizie certe non sono mai emerse, né tantomeno i protagonisti di questa vicenda hanno in qualche modo confermato il tutto. E cosi a prendere la difesa di Wanda, ancora oggi additata come traditrice nei confronti di Icardi, ci ha pensato Ana Rosenfeld, avvocato ed amica della showgirl argentina. La donna è stata ospite del programma argentino ‘Intrusos’, e proprio in questo contesto ha parlato della situazione riguardante la Nara ed il giovane rapper.

“Lui e Wanda sono molto amici, lui l’ha accompagnata in un momento molto speciale della sua vita e hanno lavorato molto insieme”, ha spiegato l’avvocato. “Nel momento in cui avrebbe potuto eventualmente essere accusata di qualcosa, era separata”, ha ancora spiegato la Rosenfeld. La stessa donna, però, ha ulteriormente chiarito come – al netto del momento di separazione con Mauro durante l’avvicinamento ad L-Gante – non ci sia stato alcun tradimento ed avvicinamento sospetto, se non quello legato ad una semplice amicizia.