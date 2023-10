Verstappen vuole la Ferrari: c’entra Schumacher

L’interesse di Max Verstappen per la Ferrari comincia a palesarsi, un’incredibile mossa è quella del tre volte campione del mondo

Il pilota olandese sente il fascino della rossa, non è un caso come sia cresciuto guardando il mito di Michael Schumacher, senza dubbio decisivo per la scelta che sta facendo proprio in questi giorni.

Ha vinto per la terza volta di fila il titolo mondiale e sembra non avere più avversari intorno. Il monopolio di Max Verstappen in Formula 1 continua e tutto ciò grazie anche a una macchina che difficilmente sbaglia un colpo. Non è un caso come l’olandese sia il più pagato al mondo, con sessanta milioni di euro di ingaggio tra parte fissa e bonus che conquista agilmente.

C’è però una notizia che sta facendo discutere, Verstappen vuole la Ferrari ed è questo un bel colpo di scena. Ne parlano i tifosi e anche gli stessi protagonisti della F1, è qualcosa che sicuramente entrerà nella storia.

Il pilota campione del mondo un giorno potrebbe sedere su una Ferrari, ed è un obiettivo abbastanza concreto proprio dopo aver vinto il titolo mondiale.

Verstappen sulla Ferrari… la acquista direttamente

L’olandese intende togliersi lo sfizio anche mettendo mano al portafoglio, come pilota pagante ma su un altro versante. Verstappen infatti non siederà sulla vettura attuale, che rimarrà ancora in mano a Leclerc e Sainz, quanto punterà direttamente su un autentico pezzo da collezione: Vuole la Ferrari del 2004.

La vettura entrerebbe così come pezzo da collezione per l’olandese, pronto a tutto per averlo. Era la macchina di Michael Schumacher, quella che dominava nei primi anni Duemila e metteva a gioia a tutto il popolo della Ferrari. Una rossa da collezione, un pezzo raro da mettere in garage, con la macchina dell’ultimo titolo di Schumacher che potrebbe passare in mano all’attuale campione del mondo.

Come una sorta di passaggio di consegne, come riporta Gp Fans, il pilota olandese avrebbe già contattato John Elkann, presidente della Ferrari, chiedendo di procurargli proprio quella vettura utilizzata nel mondiale 2004. Una richiesta che ancora non ha avuto una risposta ufficiale, di certo Verstappen punta molto su questo pezzo da collezione, una macchina vincente da cui trarre ispirazione è sempre meglio averla che non osservarla solo in foto. A dimostrazione anche del rispetto che ha per un campione come Schumacher, ha senza dubbio segnato un’epoca per gli attuali piloti in F1.