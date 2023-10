Juve, ostacolo clamoroso: così l’obiettivo scappa via

Cambiano le prospettive in casa Juventus, il mercato diventa difficile: troppi ostacoli e l’obiettivo potrebbe sfuggire

I prossimi saranno senz’altro mesi delicati per la Juventus. Per prima cosa c’è da arrivare a gennaio tra le prime in classifica, pur non potendo contare su ben due centrocampisti. Dopo la notizia della squalifica di Paul Pogba ci si è messo anche il terremoto scommesse con la squalifica di 7 mesi a Fagioli. Sicuramente pensieri in più per Max Allegri, che ha comunque iniziato bene la stagione.

La Juve, si sa, è stata estromessa dalle coppe europee ed anche per questo ha un po’ tentennato sul mercato estivo dove certamente non poteva fare passi da gigante. Gli unici arrivi in rosa di fatto sono stati quelli di Timothy Weah dal Lille e di Andrea Cambiaso di ritorno da un prestito. Appena arrivato, Cristiano Giuntoli ha dovuto fare i conti con una rosa troppo folta e con qualche cessione da piazzare.

Pensare che ad inizio mercato si pensava anche a possibili cessioni come quelle di McKennie e Kostic, restati invece in rosa per mancanza di offerte valide. A gennaio però la formula dovrà cambiare proprio per quanto già detto a proposito delle squalifiche che ora lasciano ad Allegri una rosa troppo corta, in particolare a centrocampo. Purtroppo, però, uno dei nomi che maggiormente esaltava i tifosi bianconeri sembrerebbe già allontanarsi.

Calciomercato Juventus, ostacolo da 30 milioni: così Hojbjerg salta

Sono state infatti settimane in cui si è insistito molto sulla voce di un possibile avvicinamento del club italiano a Pierre-Emile Kordt Hojbjerg, centrocampista in forza al Tottenham Hotspur e della nazionale danese con cui vanta 71 presenze. Un passato significativo alle spalle nonostante il calciatore abbia solo 28 anni, il classe ’95 ha indossato infatti già due maglie pesanti oltre quella degli Spurs, come quelle di Bayern Monaco e Schalke 04.

Il calciatore sta vivendo la quarta stagione al ‘Tottenham Hotspur Stadium’, una stagione ai margini tanto che si parlava di addio certo nei prossimi mesi. Il problema, tuttavia, è che il Tottenham non molla e continua a chiedere almeno 30 milioni per il suo cartellino.

La Juve non pensa di arrivare a quelle cifre nel mercato di gennaio per un solo calciatore, per cui è molto probabile che ora cambi rotta. Dopo settimane all’inseguimento del danese, adesso i bianconeri potrebbero cambiare obiettivo. Per la mediana occhio al nome di Samardzic, vecchio pallino di Giuntoli. Possibile un’operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto.