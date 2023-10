Juventus, svolta a gennaio: 100 milioni per Vlahovic

Tre top club sarebbero intreressati all’acquisto di Dusan Vlahovic già nella sessione del calciomercato di gennaio: 100 milioni per la firma

Massimiliano Allegri può sorridere in vista del big match contro il Milan a San Siro. La Juventus parte un po’ indietro rispetto agli acerrimi rivali rossoneri, a maggior ragione considerando che la squadra lombarda potrà contare sul grande supporto del popolo milanista. Ad ogni modo, c’è una buonissima notizia per la ‘Vecchia Signora’ e per il trainer di Livorno.

Il riferimento, in tal senso, è a bomber Dusan Vlahovic, il quale ha smaltito il problema fisico che lo aveva costretto a saltare le ultime sfide e sarà regolarmente a disposizione domenica. Starà, poi, ad Allegri decidere se schierarlo direttamente dall’inizio all’interno del rettangolo verde di gioco oppure farlo partire dalla panchina.

La certezza è che l’attaccante ex Fiorentina è finalmente pronto per scendere di nuovo in campo. I suoi gol servono eccome alla banda torinese, che finora si sta rendendo protagonista di un’altra stagione caratterizzata da alti e bassi. E questo è inaccettabile, ancor di più considerando che la Juventus non partecipa ad alcuna competizione europea quest’anno.

Di conseguenza, il club di Exor ha la possibilità di concentrare la stragrande maggioranza delle proprie forze sul fronte campionato. Allo stesso tempo, però, servono elementi del calibro di Vlahovic, in grado potenzialmente di fare la differenza in ogni momento. Il centravanti serbo, dal canto suo, presenta ampi margini di miglioramento e deve crescere sotto certi aspetti.

Ma parliamo comunque di uno dei talenti d’oro della nuova generazione, che inevitabilmente attrae l’attenzione dei top club in ambito di calciomercato. La scorsa estate nessuno si è fatto avanti concretamente per prenderlo, ma già a gennaio potremmo assistere a ben altro scenario.

Calciomercato Juventus, tre big su Vlahovic: 100 milioni a gennaio

Difatti, stando a quanto riferisce ‘Todofichajes.com’, il nome del bomber di Belgrado sarebbe nella lista di Real Madrid, Chelsea ed Arsenal. Inoltre, non è da escludere l’assalto da parte di almeno uno dei club in argomento durante il prossimo inverno. Il contratto di Vlahovic è in scadenza il 30 giugno del 2025, con la Juventus che valuta il cartellino intorno agli 80 milioni di euro.

Ma visto che il termine dell’accordo scritto non è poi così vicino, la società bianconera potrebbe sparare ancora più alto. I torinesi chiederebbero direttamente 100 milioni di euro, una cifra che con ogni probabilità indurrebbe Chelsea, Arsenal e Real Madrid a cessare il corteggiamento nei confronti del giocatore classe 2000.

Tale richiesta dimostrerebbe che la ‘Vecchia Signora’ non ha tutta questa voglia di privarsi del talento di Vlahovic, a meno appunto di offerte davvero irrinunciabili. Al giorno d’oggi nessuno è incedibile in Serie A, però esistono pedine più importanti di altre ovviamente. E il club di Exor starebbe anche valutando un possibile rinnovo del contratto. Non resta che attendere ulteriori sviluppi.

