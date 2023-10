Terremoto nella big: nuovo presidente ed esonero, arriva Tudor

Nella big si sta per realizzare una autentica rivoluzione, dal momento che sta per cambiare il nuovo presidente. Con il suo insediamento, è già deciso l’esonero del tecnico, al posto del quale arriverà Igor Tudor. L’ex Olympique Marsiglia è già stato anche in città ed attende solo che venga definito il tutto.

Tra i tecnici in rampa di lancio ed attualmente senza squadra di maggior interesse non si può non annoverare Igor Tudor, che dal suo approdo all’Hellas Verona ha letteralmente rivoluzionato la propria filosofia di gioco. Traendo dei risultati a dir poco interessanti ed importanti. Prima con gli scaligeri, poi con l’Olympique Marsiglia in Ligue 1. Adesso, però, dopo essere stato a lungo accostato prima alla Juventus e poi al Napoli, è pronto a firmare con una nuova big. Cambia il presidente ed arriva l’esonero, con Tudor designato già come erede per la panchina. In tal senso manca solo l’annuncio e rappresenta senza ombra di dubbio una tappa importante ed interessante per la sua carriera.

Nuovo presidente e l’ex Juve in panchina

Igor Tudor è pronto a tornare in gioco a pochi mesi dal divorzio per certi aspetti inaspettato dal Marsiglia. Un club, però, a dir poco complicato da gestire ed in cui comunque ha raggiunto risultati sportivi importanti.

Stando a quanto raccontato da Fanatik, infatti, è stata raggiunta l’intesa tra l’ex Hellas Verona ed il Besiktas, al punto che è già stato anche ad Istanbul. Domani sarà addirittura in panchina per la gara contro il Galatasaray ed è solo in attesa dell’ufficialità. Quando sarà eletto il nuovo presidente, sarà revocato l’incarico ad Interim a Burak Yilmaz ed arriverà Tudor in panchina, in una sorta di rivoluzione totale.

Tudor al Besiktas, affare concluso

In Ligue 1 l’anno scorso alla guida dell’Olympique Marsiglia ha ottenuto il terzo posto, in un ambiente infuocato e che ha bruciato, poi, in pochissimo tempo il suo successore. Per giunta un veterano come Marcelino. E’ abituato ad ambienti a dir poco caldi e, di conseguenza, si esalterà verosimilmente per la sfida rappresentata dal Besiktas, una delle grandi della SuperLig turca che, però, ha bisogno di ritrovarsi a certi livelli dopo anni molto altalenanti. Ovviamente, poi, anche tenendo conto del temperamento dell’ex calciatore della Juventus, si spera di rivederlo presto in panchina anche in Serie A.