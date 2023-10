Affare Spinazzola a zero: affare in Serie A, Roma tradita

L’avventura dell’esperto giallorosso potrebbe finire davvero a breve. Il calciatore sta vagliando altre soluzioni ed una spiazza tutti i tifosi.

I tifosi della Roma si aspettavano un inizio stagione ben diverso rispetto a quello attuale. Il club giallorosso è apparso in ripresa nelle ultime sfide, ma resta ancora abbastanza lontano dalla zona Champions League. E fino ad ora il calendario non è stato dei più difficili, anzi. Attualmente la Roma è decima con 11 punti, già ha sei punti di distanza dalla zona Champions e ben dieci rispetto al Milan capolista.

Tanti, diremmo davvero troppi. La Roma in estate ha investito molto, la strategia vale soprattutto per i cartellini, sono arrivati a parametro zero nomi interessanti come N’Dicka e Aouar ed è arrivato in prestito Romelu Lukaku. L’ex Inter ha messo a segno gol e grandi prestazioni, Lukaku però finora non è bastato cosi come i tifosi sognavano situazioni diverse per l’attacco Dybala-Lukaku.

Senza Champions League anche quest’anno le cose potrebbero cambiare e sicuramente non in positivo. Diversi calciatori sono in scadenza, altri come Lukaku vanno riscattati e molto è legato alla qualificazione alla massima competizione europea. Stessa situazione anche per Mourinho; il tecnico è in scadenza di contratto e al momento non c’è alcuna voce sul rinnovo dell’allenatore portoghese. Sebbene la maggior parte dei tifosi stanno dalla sua parte.

Roma, occhio all’addio a zero

Uno dei nomi più appetibili in scadenza di contratto è il terzino giallorosso Leonardo Spinazzola. Il calciatore ha il contratto in scadenza a giugno e a fine anno potrebbe intraprendere una nuova avventura. Finora Spinazzola è uno dei calciatori che ha fatto meglio in questo inizio di stagione, 8 reti, 1 gol e 2 assist per l’esterno mancino e ora il suo futuro potrebbe essere al Milan. Il club rossonero è a caccia di un vice Theo Hernandez di esperienza e Spinazzola potrebbe fare quello che sta facendo da qualche tempo Florenzi sull’altra fascia.

Un ripiego di lusso e un nome davvero molto interessante per la squadra di Pioli. Parametro zero di lusso, Spinazzola piace a diversi club ma il Milan ora sarebbe in pole ed anzi sarebbe anche abbastanza vicino a chiudere. Spinazzola al Milan e comunque ancora molto lontano dalla Roma che – senza qualificazione Champions – rischia seriamente di perdere uno degli uomini cardine della rosa giallorossa. La stagione è appena cominciata ma il futuro della Roma e di Josè Mourinho è legato ai risultati stagionali e non può non prescindere dalla qualificazione in Champions League. Anche per il futuro di Spinazzola.