“Con me non sarebbe successo”: Giuntoli e la dirigenza sotto attacco

La Juventus non sta affrontando un periodo semplicissimo, anzi. Prima il caso legato alla positività al doping di Paul Pogba, poi la confessione e i giorni in Procura di Nicolò Fagioli. Insomma, sicuramente giornate intense quelle vissute nell’ultimo mese e poco più in casa bianconera. Proprio su tutto questo discorso sono arrivate parole nette da parte di un ex membro della dirigenza. Giuntoli, e non solo, il protagonista.

La Juventus, infatti, non sarebbe in un certo senso gestita nel migliore dei modi. O per meglio dire, secondo Luciano Moggi se ci fosse stato lui ancora in dirigenza “tutto questo non sarebbe mai accaduto” come lui stesso ha riferito in diretta su Twitch a ‘TvPlay’. Colui che è stato dirigente della Juve in passato non le ha di certo mandate a dire e ha specificato che sarebbe servita molta più attenzione. Cosa che servirebbe sempre e che con ogni probabilità arriverà da qui in avanti.

Poi Moggi ha voluto comunque difendere il club a cui ha dato tutto, dicendo che per lui si parla solo e soltanto del giocatore bianconero, Nicolò Fagioli, quando però ce ne sono anche altri coinvolti. Queste ad ogni modo sono state le sue parole sull’intera questione spinosa.

Juventus, dichiarazioni nette da parte di Moggi: “Con me tutto questo non sarebbe mai accaduto”

Ai microfoni di ‘TvPlay, ha perciò parlato l’ex dirigente della Juventus. Luciano Moggi è stato netto e le sue parole hanno riguardato tutta la società bianconera: “Non so come gestirei la situazione di Fagioli e Pogba, con me dirigente non sarebbe mai accaduto tutto questo“. E poi ha aggiunto spiegando anche in un certo senso il perché: “Dipende molto dall’ambiente. Avrei fatto attenzione, poi ovviamente non sono infallibile neanche io. Giuntoli non ha bisogno di consigli, ma sicuramente prenderà un centrocampista”.

Sempre sul caso scommesse che ha scosso e sta scuotendo l’intera Serie A, Moggi ha aggiunto: “Se scommetti sul tuo campionato e sulla tua squadra meriti di essere sanzionato. La gravità della pena poi lasciamola decidere a Gravina. Fagioli? Si fa prima a parlare dei calciatori della Juventus che degli altri. Se ci sono altri due calciatori, perché si parla sempre e solo di Fagioli?”.