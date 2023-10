Wanda da bollino rosso a letto: intimo minuscolo

Uno scatto che ha lasciato senza parole milioni di fan: Wanda Nara torna a spiazzare tutti con una foto in intimo a dir poco pazzesca

Sono anni che ormai è sulla cresta dell’onda, con il mondo dello spettacolo – televisione e non solo – che non riesce più a fare a meno di lei. Wanda Nara è un personaggio semplicemente irresistibile per milioni di fan che affollano il web per trasmetterle tutto l’amore possibile.

È una showgirl e modella argentina che è diventata famosa per il matrimonio con l’ex attaccante Maxi Lopez. Il divorzio nel 2014 e le conseguenti nozze con l’ex amico di lui, Mauro Icardi, l’hanno lanciata al centro di continui e rumorosissimi gossip. Oltre un anno e mezzo fa la bella sudamericana ha ‘beccato’ l’ex capitano dell’Inter, adesso trascinatore del Galatasaray, a tradirla con la modella e attrice China Suarez. Un tira e molla durato mesi con la coppia che ha seriamente rischiato di ‘scoppiare’.

Alla fine ha vinto l’amore e adesso Wanda e Mauro sono molto uniti e affiatati. Nella tv italiana è intervenuta come opinionista in programmi di successo quali ‘Il Grande Fratello Vip‘ e ‘Tiki-Taka‘, riscuotendo una critica perlopiù positiva. Anche a casa sua, in Argentina, ha toccato vette molto importanti per quanto riguarda il mondo dello spettacolo. Ha infatti condotto con grandi ascolti l’ultima edizione di ‘Masterchef Argentina’, diventando una vera e propria beniamina del pubblico.

Wanda Nara è un personaggio imprescindibile per il web e soprattutto sui social network dove è considerata una vera e propria regina. Basti pensare che la sua fan base, alla quale è molto affezionata, solo su Instagram conta addirittura ben 16,8 milioni di seguaci.

Intimo piccante: Wanda Nara è esagerata

“Io vivo per la luna e tu vivi per il sole”, con questa enigmatica didascalia Wanda Nara ha lasciato tutti di stucco su Instagram. Una foto decisamente troppo bollente quella pubblicata dalla showgirl argentina che ha messo in mostra, senza pudore, il suo corpo a dir poco strepitoso.

Un fisico ‘bestiale’ quello della moglie di Mauro Icardi che, in un’istantanea in bianco e nero, ha dato ampio spazio al suo generoso lato B. Una visione bollente per i fan che sono rimasti con la mascella spalancata per l’intimo davvero striminzito indossato dalla modella sudamericana. Una sensualità dirompente che contorna le curve giunoniche della splendida Wanda Nara: in un paio di secondi, tutti sono rimasti praticamente senza respiro.

E non sono mancati i commenti sotto il suo post, soprattutto quello dello stesso Icardi che con una serie di faccine si è ‘sciolto’ davanti alla poderosa bellezza di sua moglie. L’ennesimo centro social, quindi, della stratosferica showgirl argentina: Wanda Nara rimane al centro dell’attenzione su Instagram e non solo.