Addio Osimhen, blitz svelato: sorpasso da 115 milioni a Chelsea e Arsenal

Victor Osimhen sembra destinato a lasciare il Napoli. Sul calciatore è piombato una altro top club europeo, pronto a dare battaglia a Chelsea e Arsenal da tempo interessate

L’avventura di Victor Osimhen con la maglia del Napoli può concludersi a breve. Sul calciatore, infatti, da tempo si stanno muovendo le più grandi società europee, pronte a mettere sul piatto una cifra importante pur di strapparlo ai partenopei.

Non è un grande momento quello che sta attraversando il nigeriano in azzurro. Nonostante le sei reti realizzate nelle prime dieci partite disputate tra campionato e coppe, negli ultimi tempi ci sono stati parecchi dissapori sia con il tecnico Rudi Garcia che con la società. Questo sta portando lo stesso calciatore a riflettere attentamente sul proprio futuro, futuro che attualmente sembra essere sempre più lontano dalla Campania.

Sul calciatore è forte da tempo l’interesse di Arsenal e Chelsea, alla ricerca di un attaccante dalla grande vena realizzativa. Nelle ultime settimane, però, sul nigeriano (infortunatosi in Nazionale e nonm intenzionato a rinnovare) pare essersi mossa un’altra big di Premier League, che potrebbe decidere di affondare il colpo nei prossimi mesi.

Non solo Arsenal e Chelsea su Osimhen, il Liverpool cerca il sorpasso

Oltre ad Arsenal e Chelsea, però, negli ultimi giorni risulta esserci stato l’inserimento di un altro top club inglese.

Stando a quanto riporta il quotidiano britannico The Sun, infatti, si sarebbe inserito anche il Liverpool nella corsa al classe 1998. I reds, infatti, nel mercato di gennaio potrebbero perdere Salah, visto che diversi club dell’Arabia Saudita sono pronti a mettere sul piatto cifre importanti. Il club inglese ha saputo resistere in estate, ma a distanza di pochi mesi le cose potrebbero cambiare.

Proprio per questo Klopp ha spedito degli osservatori in Portogallo, dove il bomber azzurro era impegnato con la propria nazionale. Qualora la cessione di Salah si concretizzasse, il Liverpool potrebbe mettere sul piatto circa 115 milioni di euro, cifra importante che il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere di accettare.

La sensazione è che – dopo quasi quattro anni – possa essere giunta al capolinea l’avventura di Osimhen in Italia, con le big inglesi pronte a darsi battaglia per portarlo in Premier. Il popolo partenopeo ora trema davvero.

